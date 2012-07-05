Узнайте о причинах возникновения и методах лечения вагинального кандидоза.

Что такое молочница и как ее лечить: советы Уляны Супрун depositphotos.com

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Уляна Супрун продолжает беспокоиться о здоровье украинцев. В этот раз на своей страничке в Facebook Супрун развенчала мифы о вагинальном кандидозе, в народе это заболевание известно как “молочница“.

Кандиды являются привычным компонентом вагинальной микрофлоры у 20% женщин, и в норме грибки не вызывают дискомфорта, “знают свое место” и не размножаются сверх меры. Но иногда их становится слишком много, и женщина ощущает зуд, жжение, покраснение и трещины вульвы, боль при мочеиспускании или сексе и нетипичные вагинальные выделения, похожие на творог.

Супрун объяснила, почему возникает кандидоз. Так, развитие кандидоза обычно провоцирует снижение общего или местного иммунитета во время беременности, приема гормональных контрацептивов, диабета, ВИЧ, химиотерапии, терапии кортикостероидами или длительного лечения антибиотиками (в течение нескольких недель). Но довольно часто бывает достаточно и пережитого стресса. Длительный стресс и, как следствие, выделение кортизола и адреналина способствуют развитию инфекций мочеполовых путей. Иногда причиной кандидоза становится повышенная влажность вульвы из-за тесной облегающей одежду, как джинсы, леггинсы, или синтетическое белье, которое не отводит влагу.



Что такое молочница и как ее лечить: советы Уляны Супрун depositphotos.com

Как лечить молчницу:

Прежде всего обратиться к врачу и лечить болезнь только по его рекомендациям, а не по советам об альтернативных способах лечения в интернете.

Если молочница произошла впервые, и это точно молочница, то можно лечиться безрецептурными препаратами: клотримазолом или миконазолом в виде свечей или мазей внутривагинального использования. К рецептурным препаратам относятся кремы или суппозитории Бутоконазол, терконазол. Возможно лечение однократным приемом 150 мг флуконазола внутрь, или несколько приемов в сложных случаях. Это - рецептурный препарат.

Если молочница происходит четыре или более раза в год, то говорят о рецидивирующем (повторяющемся) кандидозе. В таком случае нужна терапия (7-14 дней) одновременно с приемом флуконазола.

Беременным женщинам можно лечить кандидоз только локальными препаратами, а не таблетками.

Заметьте, что во время лечения суппозиториями или мазями проницаемость латекса (т.е. презерватива) возрастает, и он перестает защищать.



Как предотвратить кандидоз:

Носите хлопковое белое белье. Другие типы носить можно и иногда даже нужно, но недолго.

Если вы заметили, что спортивная одежда или джинсы вызывают дискомфорт или увеличены выделения, то попробуйте их некоторое время не носить.

Носите чулки и гольфы вместо колготок.

Ежедневные прокладки, дезодоранты для интимных мест также могут вызывать молочницу.

Куннилингус или мастурбация со слюной являются факторами риска повторяющихся кандидозов, ведь слюна имеет щелочную среду (а слизистая влагалища и вульвы - кислую), а также содержит лизоцим, фермент с бактерицидными свойствами.

Управляйте стрессом и не нервничайте.

Не лечитесь антибиотиками без назначения врача.

Нет доказательств, что сладости или дрожжи в пиве и хлебе вызывают кандидоз.

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