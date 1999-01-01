Полиомиелит поражает, в основном, детей в возрасте до 5 лет.

Что нужно знать о полиомиелите depositphotos.com

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В Украине случился первый подтвержденный случай вакциноассоциированного паралитического полиомиелита, который был зафиксирован у двухлетнего ребенка из Волынской области. Родители умышленно отказались от прививок, предусмотренных медицинским стандартам. Последние случаи болезни в Украине фиксировались в 2015 и 2017 годах, однако она снова дала о себе знать.

В МОЗ рассказали, какие признаки болезни и можно ли ее предотвратить.

Что нужно знать о полиомиелите:

Источники болезни: человек, который болеет или носитель, который переносит вирус бессимптомно. Путями передачи считаются фекально-оральный (грязные руки, вода, зараженная пища, экскременты) и воздушно-капельный.

Симптомы: в большинстве случаев болезнь сначала протекает незаметно, что ухудшает шансы больного на выздоровление, затем появляются признаки, которые носят разный характер, зависящий от формы вируса. Первыми симптомами являются лихорадка, усталость, головная боль, рвота, ригидность шеи и боли в конечностях. В одном из 200 случаев инфицирования развивается необратимый паралич (обычно ног). 5-10% из числа таких парализованных людей умирают из-за наступающего паралича дыхательных мышц.



Что нужно знать о полиомиелите depositphotos.com

Инкубационный период болезни составляет 2-35 суток, чаще 7-14 дней.

Классифицируют такие виды болезни: с поражением центральной нервной системы (ЦНР) и без поражения ЦНР. Стоит отметить, что даже нетипичный полиомиелит (без поражения ЦНР) способен сильно навредить больному.

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Все они несут существенную угрозу для непривитого человека и вызывают необратимые процессы, которые могут привести к смерти пациента.

Мифы и опровержения

Во Всемирный день борьбы с полиомиелитом МОЗ Украины развенчивает мифы, которые провоцируют отказ от иммунизации.

Распространенным среди родителей разговоры о вреде вакцинации и побочные эффекты от прививки.

К сожалению, украинцы до сих пор с опаской относятся к иммунизации. Вот основные заблуждения, которые вы могли слышать о вакцины от полиомиелита.



Что нужно знать о полиомиелите depositphotos.com

ОПС содержит возбудители ВИЧ

Ни одного известного прецедента медицине не было известно. Этот миф был спровоцирован журналистами из-за распространения квази-исследований, которые касались создания вакцины.

ИПВ может вызвать полиомиелит

Вакцина содержит мертвый вирус, который не способен спровоцировать болезнь у вакцинированного.

“Живой“ вирус в вакцине ОПС будет размножаться

Оральная “живая“ поливакцина содержит ослабленный вирус. Риск того, что он начнет размножаться и человек заболеет мизерный.

Дикий вирус полиомиелита исчез и сейчас болезнь распространяется только через вакцину

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Дикие поливирусы - это вирусы, которые существуют в окружающей среде. По информации ВОЗ в природе существует 3 типа диких поливирусив. Уничтоженным считается только 2 тип, который фиксировали последний раз в Индии, в 1999 году. Однако других два - 1-го и 3-го типа, это именно те поливирусы, которые провоцируют паралитический полиомиелит.

Почему вакцины являются безопасными?

Глобальная инициатива по ликвидации полиомиелита использует несколько вакцин для борьбы с этой болезнью. В Украине применяется два типа - инактивированная полиомиелитная вакцина (ИПВ) и оральная полиомиелитная вакцина (ОПВ). Обе вакцины закупаются через Детский фонд ООН (ЮНИСЕФ) и имеют преквалификацию Всемирной организации здравоохранения, которая гарантирует качество и постоянный контроль за производителями.



Что нужно знать о полиомиелите depositphotos.com

На сайте ВОЗ объясняют:

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ОПС одна из самых безопасных вакцин, которую изобрело человечество и применяется для иммунизации новорожденных. Она настолько безопасна, что ее можно использовать, даже когда ребенок болен.

ОПС используется несколько раз для достижения максимального иммунитета привитого, однако с увеличением количества прививок не увеличиваются риски побочных эффектов.

Где, когда и кому стоит вакцинироваться?

Вакцинировать от полиомиелита нужно с рождения малыша. Прививки обязательно нужно проводить комплексно, не пропуская.

1 доза - 2 месяц жизни ребенка.

2 доза - 4 месяц.

3 доза - 6 месяц.

4 доза - 18 месяц.

5 доза - 6 лет.

6 доза - 14 лет.

Бесплатная вакцинация против полиомиелита проводится у вашего семейного врача или педиатра в государственных медицинских учреждениях, а также частных, заключивших договоры с Национальной службой здоровья Украины

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