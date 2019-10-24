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Почему хлеб должен быть в рационе

Комментариев: 1
Узнайте, почему хлеб не нужно исключать из своего рациона.
Почему хлеб должен быть в рационе
Почему хлеб должен быть в рационе
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Многие девушки, желая поскорее похудеть, исключают из своего рациона хлеб. Фитнес-тренер Марина Боржемская на своей страничке в Instagram рассказала, почему хлеб все-таки должен быть в рационе.

Отмечается, что не каждый хлеб полезен. В свой рацион стоит добавить  отрубной и цельнозерновой хлеб. Как уточнила фитнес-тренер проекта “Зважені та щасливі“ в правильном хлебе большое количество клетчатки, которая так необходима, чтоб выгнать токсины и шлаки. И особенно это актуально для тех, кто сейчас худеет. Так же, хлеб - продукт, содержащий незаменимые аминокислоты, которые повышают мышечную активность. Поэтому, тот, кто активно худеет и совершает физическую нагрузку обязан сьедать пару ломтиков 2-3 раза в неделю! Кроме этого, хлеб насыщает наш организм целой гаммой микроэлементов: хлор, калий, магний, фосфор, натрий.

Ранее мы писали, “вымывает“ ли кофе кальций из организма. 

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Теги: хлеб, похудение, Марина Боржемская
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Комментариев (1)
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Осталось 600 символов
Никсвободен    24.10.2019, 15:32
Оценка:  0
Никсвободен
Всё это шляпа. Никакой хлеб не нужен.
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