"Вымывает” ли кофе кальций из организма?
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Украинский диетолог Светлана Фус на своей страничке в Instagram ответила на один из самых популярных вопросов о кофе.
Диетолог проекта “Зважені та щасливі“ отметила, что действительно, при употреблении кофе в организме смещается баланс щелочей и кислот, в пользу кислотной составляющей. Нейтрализуя влияние кофеина, запасы кальция высвобождаются, а затем выводятся из организма.
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Так что же, не пить кофе?
Если вы выпиваете 1-2 чашки кофе в день, вреда он не принесет. В таких случаях необходимо помнить, что даже самая полезная еда, в избытке, может принести вред организму.
Фур рекомендует знать меру. Это касается не только кофе
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