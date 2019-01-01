Дефицит некоторых витаминов и микроэлементов тормозит процесс похудения.

Читай также: Почему организму нужен витамин Е

Похудение - стресс для организма. Чтобы минимизировать этот стресс в рационе должны присутствовать определенные витамины. Благодаря им нормализуется гормональный фон, обеспечивается правильная работа нервной и сердечно-сосудистой систем. Ivona расскажет какие витамины нужны и в каких продуктах их можно найти.

Витамин А

Витамин А повышает работоспособность, ускоряет обмен веществ и помогает восстановиться после нагрузок. Витамин А содержится в авокадо, манго, говяжьей печени, брокколи, тыкве.

Витамин В

Витамины группы В включают в себя: тиамин (В1), рибофлавин (В2), ниацин (В3), пантотеновую кислоту (В5), пиридоксин (В6), биотин (В7), фолат ( B9), кобаламин (B12). Эти витамины необходимы для полноценного обмена веществ. Основная функция витаминов группы В - помочь организму усваивать углеводы, белки и жиры, а также использовать энергию, запасенную в пище. Витамин В содержится в шпинате, авокадо, рыбе, спарже, креветках.



Какие витамины помогут похудеть pinterest

Витамин D

Его главная функция в организме — поддерживать уровень кальция и фосфора. Они влияют на рост костей и их прочность. Также витамин D необходим для крепкого иммунитета. Витамин D содержится в соевом молоке, говяжьей печени, тунце, лососе, яйцах.

Железо

Железо помогает транспортировать кислород ко всем клеткам организма, включая мышцы. Это, в свою очередь, помогает им сжигать жир. Если организму будет не хватать железа, то может развиться анемия. Железо содержится в бобовых, шпинате, тунце, гречке.

Калий

Похудение приводит к потери упругости кожи, поэтому чтобы этого избежать стоит добавить в рацион продукты богатые калием. Если организму не будет хватать этого микроэлемента, то могут возникнуть проблемы с желудочно-кишечных трактом. Калий содержится в сухофруктах, орехах, бобовых, тыкве.

Ранее мы писали, как начать правильно питаться.

​​Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Ivona.bigmir.net:) в Facebook и Instagram.​