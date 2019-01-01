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Как питаться после установки брекетов

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Узнайте, что рекомендует стоматолог.
Как питаться после установки брекетов
Как питаться после установки брекетов
depositphotos.com

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Стоматолог Юлия Селютина на своей страничке в Instagram составила список рекомендаций, что нужно есть, если вы  поставили себе брекеты. 

Стоматолог отметила, что первая неделя обычно самая тяжелая. Из-за непривычного давления на зубы и некоторую боль в этот период лучше есть преимущественно жидкую пищу. Каши, бульоны, йогурты, желе, супы-пюре и т.д.

Твердые овощи и фрукты лучше не кусать, а резать на маленькие кусочки или тереть на терке. Так ничего не отклеится при укусе. Мясо тоже часто застревает между элементами ортодонтической системы, поэтому его хорошо отбивайте перед готовкой и режьте на мелкие кусочки.

Нет всему липкому! Такая еда легко застревает в брекетах и ведет к размножению бактерий, а потом и к воспалению десен и кариесу. Также всевозможные жвачки, карамель и ириски могут погнуть дугу.
Под запрет попадают также крахмалистые продукты: сдобные булочки, хлопья и чипсы, кукурузные палочки, сыр.

Как питаться после установки брекетов
Как питаться после установки брекетов
depositphotos.com

Не грызите орехи, леденцы и т.д. Есть риск повредить брекет, или что дуга погнется.

Избегайте слишком горячего и холодного. А особенно их чередования, т.к. брекет может отклеиться.

Красящие продукты стоит избегать людям, которые носят сапфировые или керамические брекет-системы. Такая еда может окрасить лигатуру, клей, на который крепятся брекеты, и некоторые другие части.

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Во избежание развития болезней полости рта, не забывайте регулярно чистить зубы, подружитесь со специальными ершиками и ирригатором и раз в 2-3 месяца проходите профессиональную чистку у стоматолога.

Ранее мы писали, что нельзя есть при простуде. 

 

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Теги: стоматолог, брекеты, питание
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