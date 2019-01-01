Узнайте, что рекомендует стоматолог.

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Стоматолог Юлия Селютина на своей страничке в Instagram составила список рекомендаций, что нужно есть, если вы поставили себе брекеты.

Стоматолог отметила, что первая неделя обычно самая тяжелая. Из-за непривычного давления на зубы и некоторую боль в этот период лучше есть преимущественно жидкую пищу. Каши, бульоны, йогурты, желе, супы-пюре и т.д.



Твердые овощи и фрукты лучше не кусать, а резать на маленькие кусочки или тереть на терке. Так ничего не отклеится при укусе. Мясо тоже часто застревает между элементами ортодонтической системы, поэтому его хорошо отбивайте перед готовкой и режьте на мелкие кусочки.



Нет всему липкому! Такая еда легко застревает в брекетах и ведет к размножению бактерий, а потом и к воспалению десен и кариесу. Также всевозможные жвачки, карамель и ириски могут погнуть дугу.

Под запрет попадают также крахмалистые продукты: сдобные булочки, хлопья и чипсы, кукурузные палочки, сыр.



Как питаться после установки брекетов depositphotos.com

Не грызите орехи, леденцы и т.д. Есть риск повредить брекет, или что дуга погнется.Избегайте слишком горячего и холодного. А особенно их чередования, т.к. брекет может отклеиться.Красящие продукты стоит избегать людям, которые носят сапфировые или керамические брекет-системы. Такая еда может окрасить лигатуру, клей, на который крепятся брекеты, и некоторые другие части.

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Во избежание развития болезней полости рта, не забывайте регулярно чистить зубы, подружитесь со специальными ершиками и ирригатором и раз в 2-3 месяца проходите профессиональную чистку у стоматолога.

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