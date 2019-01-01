Узнайте, какие продукты лучше исключить на время.

Что нельзя есть при простуде depositphotos.com

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Все мы более или менее знаем, как лечиться при простудных заболеваниях, какие лекарства пить и почему нужно соблюдать постельный режим. Но мало кто задумывается о том, какие продукты нельзя есть во время простуды.

Спортивные напитки

Большинство спортивных напитков содержат добавленный сахар, который служит энергией для спортсменов. Однако во время простуды такой состав – лишняя нагрузка на иммунную систему.

Бекон

Всемирная организация здравоохранения классифицировала обработанное мясо, включая бекон, как канцерогены. Во время простуды бекон лучше не есть еще под одной причине – слишком много соли, которая задерживает воду.



Что нельзя есть при простуде depositphotos.com

Молочные продукты

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Молоко можно, но оно должно быть не слишком жирным. Дело в том, что от подобных напитков в организме образуется слизь, что мешает поскорее избавиться от кашля.

Карамель

И хоть мятные конфеты выглядят достойной заменой таблеткам от кашля, но лучше выпить чашку горячего чая, чтобы успокоить горло и увлажнить носовые дыхательные пути. Конфеты лишь ослабляют иммунную систему.

Кофе и алкоголь

На время болезни придется забыть о кофе, а также о глинтвейне. Эти напитки сужают сосуды и обезвоживают.

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