Переключиться на мобильную версию
Женский портал
Тренды:

Что нельзя есть при простуде

Комментариев: 0
Узнайте, какие продукты лучше исключить на время.
Что нельзя есть при простуде
Что нельзя есть при простуде
depositphotos.com

Читай также: Какой чай пить при простуде

Все мы более или менее знаем, как лечиться при простудных заболеваниях, какие лекарства пить и почему нужно соблюдать постельный режим. Но мало кто задумывается о том, какие продукты нельзя есть во время простуды.

  • Спортивные напитки

Большинство спортивных напитков содержат добавленный сахар, который служит энергией для спортсменов. Однако во время простуды такой состав – лишняя нагрузка на иммунную систему.

  • Бекон

Всемирная организация здравоохранения классифицировала обработанное мясо, включая бекон, как канцерогены.  Во время простуды бекон лучше не есть еще под одной причине – слишком много соли, которая задерживает воду.

Что нельзя есть при простуде
Что нельзя есть при простуде
depositphotos.com

  • Молочные продукты

Читай также: Диетолог развеяла популярный миф о жиросжигающих продуктах

Молоко можно, но оно должно быть не слишком жирным. Дело в том, что от подобных напитков в организме образуется слизь, что мешает поскорее избавиться от кашля.

  • Карамель

И хоть мятные конфеты выглядят  достойной  заменой таблеткам от кашля, но лучше выпить чашку горячего  чая, чтобы успокоить горло и увлажнить носовые дыхательные пути. Конфеты лишь ослабляют иммунную систему.

  • Кофе и алкоголь

На время болезни придется забыть о кофе, а также о глинтвейне. Эти напитки сужают сосуды и обезвоживают.

Ранее мы писали, какие признаки дефицита йода. 

 

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Ivona.bigmir.net:) в Facebook и Instagram.

Поделись:
Теги: простуда, питание
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • Ivona в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 600 символов
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
http://ivona.bigmir.net/drugs
Реклама
Реклама
Реклама

Внутри Ivona

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь