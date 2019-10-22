Доктор Комаровский напомнил несколько правил.

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Популярный украинский педиатр Евгений Комаровский на своей страничке в Instagram рассказал, что делать, если на улице дым.

Всячески сокращайте время пребывания вне помещения. Если дела-нужда-работа все-таки выгнали вас из дома, избегайте физических нагрузок, дышите носом, постарайтесь не совершать глубоких вдохов. По возможности закрывайте волосы головным убором.

Отложите утренние пробежки до лучших времен — скоро пронесет, в смысле унесет.

Войдя в дом, сразу переоденьтесь и примите душ.

В помещении всё закрыть. Всё — двери-окна-форточки-балкон. Всё! Кондиционер включить (надеемся, фильтр вы меняли согласно правилам эксплуатации данного прибора). Если имеется бытовой очиститель воздуха — конечно же включить. Если его нет, но есть деньги — купить и включить. Если в вашем регионе дым за окном появляется регулярно — включить в план обязательных покупок очиститель воздуха. Но не теряйте чувства меры — в конце концов, всегда можно высунуть нос на балкон (вариант — в окно) и определить, где легче дышать — в доме или на улице. Если на улице легче, так идите гулять и не забудьте проветрить помещение.



Дым на улице: как действовать pinterest

Поддерживать в доме нормальную относительную влажность воздуха 40–70 %. Помните: в сухом воздухе вы постоянно вдыхаете пылевые частицы, а в воздухе нормальной влажности они оседают на пол. Как поддерживать влажность? Включить увлажнитель, помыть пол, открыть закрытый аквариум, походить по дому с пульверизатором, развесить влажные полотенца и т.д.

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Способность дыхательных путей останавливать и удалять находящиеся во вдыхаемом воздухе нежелательные вещества определяется состоянием слизистых оболочек, которые ни в коем случае не должны пересыхать!!! Много пить (через “не хочу“). Регулярно закапывать нос солевыми растворами. Проще всего развести 1 чайную ложку соли в 1 литре кипяченой воды и полученным раствором регулярно увлажнять доступные слизистые оболочки: капать в нос, протирать глаза, полоскать рот.

Избегайте любых действий, способных дополнительно испортить воздух, — не надо жарить рыбу, зажигать ароматические свечи и камины. По этой же причине по возможности предпочтите электрическую печь газовой. Отложите на потом уборку с использованием пылесоса. Мужика с сигаретой — гнать из дома поганой метлой.



Дым на улице: как действовать pinterest

Если у вас (вашего ребенка) имеются хронические болезни легких (бронхиальная астма например), обсудите с врачом необходимость дополнительного приема лекарств (коррекцию доз).

Не пытайтесь самостоятельно бороться с последствиями вдыхания дыма (кашель, чиханье, конъюнктивит) посредством таблеток. Особо опасны любые «лекарства от кашля“. Много кашляете — много пейте, и бегом к доктору.

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Маска, способная реально защитить, стоит огромных денег и купить ее очень сложно. Большинство бумажных и тканевых масок, а также строительные респираторы могут остановить лишь крупные пылевые частицы, но обезвредить дым они не в состоянии. Их применение — это психотерапия: дескать, “я себя спасаю“. Тем не менее марлевая маска, смоченная водой, является реальным способом увлажнения слизистых оболочек, и ее применение вне помещения вполне целесообразно.

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