Дефицит йода способствует появлению серьезных проблем со здоровьем.

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Йод - это минерал, жизненно необходимый для здоровья. Дефицит йода негативно может сказаться на здоровье, так как он играет важнейшую роль в синтезе гормонов щитовидной железы, которые необходимы для развития мозга, для роста, заживления ран и нормального метаболизма. Ivona расскажет, какие признаки дефицита йода.

Опухла шея

Отек передней части шеи является наиболее распространенным симптомом дефицита йода. Это называется зобом и происходит, когда щитовидная железа растет слишком сильно.Когда уровень тиреотропного гормона повышается в крови, щитовидная железа использует йод для производства этих гормонов. Однако недостаток йода затрудняет его производство в оптимальных количествах. Чтобы компенсировать это, железа работает усерднее, пытаясь вырабатывать больше гормонов. Это заставляет клетки расти и размножаться, что в конечном итоге приводит к зобу.

К счастью, большинство случаев можно лечить путем увеличения потребления йода.



Признаки дефицита йода pinterest

Прибавка в весе

Резкое увеличение веса является еще одним признаком недостатка йода. Это может произойти, если организм не вырабатывает гормон щитовидной железы, который влияют на обмен веществ. Когда уровень гормонов низкий, организм сжигает меньше калорий . Это означает, что многие калории из пищи будут храниться в виде жира. Для этого предлагается добавить больше йода в рацион, ускорить метаболизм.

Выпадение волос

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Гормоны щитовидной железы контролируют рост волосяных фолликулов. Когда уровень низкий, то не происходит регенерация волосяных фолликул, что вызывает выпадение волос.



Признаки дефицита йода pinterest

Сухая и шелушащаяся кожа

Некоторые исследования показали, что до 77% людей с низким уровнем гормонов щитовидной железы испытывают сухость и шелушение кожи. Гормоны щитовидной железы помогают организму регулировать потоотделение, поэтому люди с дефицитом йода склонны потеть меньше, чем люди с нормальным уровнем гормонов щитовидной железы. Так как пот помогает сохранить кожу влажной и увлажненной, отсутствие пота является причиной сухой, шелушащейся кожи.

Склонность постоянно мерзнуть

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Еще один признак дефицита йода. Поскольку происходит снижение скорости обмена веществ, телом вырабатывается меньше энергии, а, значит, и меньше тепла.

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