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Диетолог развеяла популярный миф о жиросжигающих продуктах

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Узнайте, почему грейпрут, имбирь и зеленый кофе не помогают похудеть.
Диетолог развеяла популярный миф о жиросжигающих продуктах
Диетолог развеяла популярный миф о жиросжигающих продуктах
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Популярный украинский диетолог Светлана Фус на своей страничке в Instagram рассказала, почему “жиросжигающие“ продукты не помогают похудеть. 

Диетолог отметила, что многие не раз слышали мифы о “чудо-продуктах”, которые сжигают калории. Среди них такими считают: зеленый кофе, грейпфрут, корица, хрен, имбирь.

Нет волшебной пилюли, чая для похудения, а также определенных продуктов, которые будут сжигать жир!

Более того, прием данных продуктов в большом количестве может привести к перенапряжению сердечной мышцы. “Сжигание жира” и похудение происходит только за счет 2-х процессов: сбалансированного питания и физической нагрузки.

Ранее мы писали, как начать правильно питаться. ​

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Теги: диетолог, Светлан Фус, советы диетолога, похудение
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