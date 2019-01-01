Осторожно, дифтерия: Что нужно знать о болезни и как избежать заражения
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На днях в Ужгороде впервые за девять лет диагностировали случай заражения дифтерией. Заболевание выявили у иностранного студента пятого курса медицинского факультета Ужгородского национального университета. Молодой человек обратился к медикам 11 октября, а 17 октября диагноз подтвердили по результатам исследования в бактериологической лаборатории. Как оказалось, студент не был привит от дифтерии в возрасте 16 лет.
Дифтерия относится к опасным инфекциям, которые могут вызвать серьезные осложнения. Ivona предлагает узнать, какие бактерии являются возбудителем дифтерии, от кого и каким путем можно ей заразиться, и каким образом диагностировать заболевание. Также в статье мы рассмотрим способы профилактики заболевания и напомним, как часто нужно делать прививку от дифтерии взрослым и детям.
- Что такое дифтерия
Дифтерия - это острое инфекционное заболевание бактериальной природы. Возбудитель болезни - палочковидные бактерии Corynebacterium diphtheriae.
Переносчик бактерий: больной дифтерией человек, или тот, кто недавно переболел дифтерией. В редких случаях переносчиком может быть здоровый человек.
- Как передается дифтерия
От переносчика дифтерией можно заразиться воздушно-капельным путем, а также через непосредственный контакт с выделениями из дыхательных путей или язв на коже больного.
- Статистика в Украине
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Согласно данным Минздрава Украины, среди украинцев низкие показатели вакцинации против дифтерии - так, процент привитых детей достигает 70, а вакцинация взрослых не достигла и этой отметки. В последний раз серьезная вспышка дифтерии произошла в начале 1990-х. В 1991-м случаев заболевания было в 10 раз больше, чем годом ранее. За последующие 5 лет в Украине было инфицировано около 14 тыс. жителей.
- Историческая справка
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Первые упоминания о дифтерии в литературе встречаются еще в V в. до н.э. в трудах древнегреческого целителя Гиппократа.
В І веке н.э. дифтерию описывали как “сирийскую“ или “египетскую“ болезнь.
В начале XVII в., после того как многие страны перетерпели эпидемии от инфекции, перекрывающей дыхательные пути, болезнь получила название “Garrotillos“ - что в переводе означает “удавка“.
В первой половине XIX в. французский врач Пьер Бретонно описал в своих трудах классическую клиническую картину дифтерии, назвав болезнь “дифтеритом“.
В 1883-м бактериолог из германии Клебс выявил возбудителя дифтерии в срезах дифтерийных пленок. Через год еще один немецкий ученый Фридрих Леффлер выделил дифтерийную палочку в чистой культуре. Этот же ученый сделал предположение, что дифтерия поражает отдельные органы не просто из-за распространения ее возбудителя в организме, а из-за действия токсического вещества, которое он выделяет. В дальнейшем это подтвердили французский микробиолог Эмиль Ру и швейцарский врач и ученый Александр Иерсен.
А в декабре 1913-го немецкий ученый-микробиолог Эмиль фон Беринг впервые в истории ввел больному ребенку дифтерийный антитоксин, чем спас его от смерти. С этого момента, благодаря вакцинации, заболеваемость дифтерией начала стремительно падать.Тогда вакциной выступала смесь токсина и антитоксина.
- Причины
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Возбудителем дифтерии является дифтерийная палочка, которая принадлежит к роду коринебактерий. Этот микроорганизм может образовывать более 20 белков и ферментов. Наиболее опасным для человека является дифтерийный экзотоксин.
Дифтерийный токсин, состоящий из двух фрагментов - одновременно подавляет образование белка и таким образом приводит к гибели клеток, а также распознает необходимые для инфекции клетки, чтобы прикрепиться к ним.
Возбудитель дифтерии очень устойчив к воздействию окружающей среды. Он может жить около 2-х недель вне живых организмов, не теряя своих опасных свойств. В воде и молоке продолжительность жизни коринебактерий может достигать 3-х недель, а вот кипячение убивает их уже за 1 мин.
- Что происходит при заражении
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Возбудитель попадает в организм человека через носовую или ротовую полости. Локализируется он, в основном, в носоглотке, где выделяет экзотоксин.
Также “входными воротами“ для возбудителя - но редко - могут быть кожа, рана, глаз, ухо, половые органы.
Дифтерийный токсин действует как местно, так и системно. При локальном воздействии - заболевание проявляется в виде образования пленок серого-белого цвета, которые прочно срастаются со слизистой. Действуя системно, токсин попадает в кровь и лимфу - тогда он поражает отдельные органы: нервные клетки, сердце, почки, надпочечники.
- Что такое дифтерийные пленки
Дифтерийные пленки образовываются в дыхательных путях больного дифтерией. Зачастую это серо-белые пленки, которые на некоторых участках плотно прилегают к слизистой, а в гортани, трахее и бронхах, где эпителий однослойный - способны отслаиваться от слизистой, что может привести к смерти от удушья.
- Симптомы дифтерии
Симптомы общей интоксикации организма: лихорадка, сильно выраженная общая слабость, боль в мышцах и суставах.
Остальные симптомы зависят от зоны поражения, чем определяют разновидность дифтерии по локализации:
- Дифтерия ротоглотки и миндалин
Самой распространенной формой дифтерии считается поражение ротоглотки и миндалин - она встречается приблизительно у 92 % больных. Вначале дифтерия ротоглотки напоминает течение слабого ОРВИ - незначительное повышение температуры, слабость и боль в горле. Однако уже через несколько дней зев зараженного покрывается плотной пленкой серо-белого цвета. Такие пленки опасны тем, что могут перекрывать просвет дыхательных путей.
Течение заболевания может быть легким и сопровождаться симптомами легкого ОРВИ - незначительное повышение температуры, ломота в суставах, боль в мышцах.
При тяжелом течении больной страдает от дыхательной и сердечно-сосудистой недостаточности, могут наблюдаться посинение кожных покровов. Тяжелые случаи сопровождаются еще и, так называемой, “бычьей шеей“ - сильный отек жировой клетчатки и увеличение лимфатических узлов.
- Дифтерия носа
Это довольно редкая форма дифтерии, для нее характерно длительное течение. Обычно дефтирия носа поражает слизистую оболочку переднего отдела носа, и иногда распространяется еще и на слизистую оболочку гайморовых пазух.Температура тела может как незначительно повышаться, так и оставаться в пределах нормы. Слизистая отекает, на ней могут появляться язвы или дифтерийные пленки. Дышать носом может быть тяжело. Выделения из носа могут иметь прозрачный цвет, а со временем стать гнойными или кровянистыми. Кожа вокруг носа может шелушиться и трескаться.
- Дифтерия трахеи и гортани (круп)
Может возникать самостоятельно или быть следствием распространения инфекции из носоглотки. Особенностью этого вида дифтерии является прогрессирующий стеноз - сужение - гортани.
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Первые признаки: осиплость голоса, пропадает голос, появляется лающий кашель, боль гортани при нажатии на нее. Эта стадия длится 1-2 суток;
Вторая стадия - сужается просвет гортани, больной начинает дышать с участием межреберных мышц. У пациента синеют кожные покровы, он сильно потеет, также может нарушаться сердцебиение и повышаться тревожность.
Третья стадия - глубокая нехватка кислорода, тревога, нарушение сознания, далее - сонливость, синюшность кожных покровов. Если срочно не оказать больному помощь, ситуация может завершиться летальным исходом.
Высокую угрозу дифтерия гортани составляет для детей, ведь ее просвет существенно уже, чем у взрослых.
- Редкие формы дифтерии:
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Самыми редкими формами дифтерии считаются:
Дифтерия кожи - 0,3%;
Дифтерия половых органов - 0,2%;
Дифтерия глаза - 0,3%;
Дифтерия уха - 0,2%.
Редкие формы дифтерии часто возникают как следствие на фоне общего заражение и чаще случаются у людей, длительно страдающих хроническими заболеваниями, или у людей с алкогольной зависимостью.
- Осложнения:
Осложнения дифтерии прямо пропорциональны тяжести ее течения: чем тяжелее протекает болезнь, тем более серьезными будут осложнения.
Самыми распространенными последствиями дифтерии являются:
Инфекционно-токсический шок
Это наиболее опасное осложнение дифтерии - может развиться в первые 3 суток на фоне попадания токсина в кровь. Такое осложнение часто развивается у “непривитых“ лиц и тех, которые не получили надлежащего лечения.
Начинается с прогрессирующей слабости, далее у больного нарушается сердцебиение, проявляются озноб и бледность. С течение времени характеризуется тяжелыми нарушениями сознания, замедлением сердцебиения на фоне частого дыхания и резкого снижения артериального давления. Может привести к смерти.
ДВС-синдром
Это осложнение заключается в массивной кровоточивости из-за нарушения свертывания крови. Характеризуется кровотечениями, подкожными кровоизлияниями, кровоизлияниями в слизистые оболочки, в суставы и внутренние органы.
Поражение сердца: миокардит (воспаление сердечной мышцы).
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Вызывается действием токсина и, как следствие, многочисленными кровоизлияниями, тромбозами, массивной гибелью клеток. Может возникать не сразу - приводит к острой сердечной недостаточности.
Поражение нервной системы: неврит
Возникает из-за разрушительного действие экзотоксина на миелиновою оболочку нерва. Пораженный нерв перестает выполнять свою функцию - мышца перестает сокращаться, вследствие чего атрофируется. Так развивается парез. Дифтерийные невриты могут привести к параличу нёба, глазодвигательных мышц и диафрагмы.
Поражение почек и надпочечников
Множественные кровоизлияния и некроз способны приводить к острой почечной недостаточности и деструктивным изменениям.
Присоединение вторичных инфекций может вызвать такие осложнения, как пневмония, отит, заглоточный абсцесс и гепатит.
Учеными доказана прямая зависимость возникновения осложнений и процент летальных исходов от времени госпитализации больного дифтерией и началом специфического лечения антидифтерийной сывороткой.
- Сколько времени тот, кто болел дифтерией, представляет угрозу для окружающих?
С момента инфицирования до появления первых симптомов обычно проходит от 1-го до 10-ти дней - инкубационный период. Последние 2 дня этого периода и весь период болезни - переносчик дифтерии является заразным для окружающих. Этот период может затянуться - если больной не прошел соответствующий курс лечения, то он заразен в течение 2-3-х недель после выздоровления.
- Диагностика
Чтобы подтвердить диагноз “дифтерия“ - стоит немедленно обратиться к врачу. Поводом для беспокойства могут стать:
- патологические выделения из носа (гнойные или с примесью крови);
- фибринозные налеты, язвы на слизистой оболочке носа. Часто эти налеты снимаются в виде пленочных лоскутов;
- раздражение кожи вокруг носа, наличие шелушений и корочек, затрудненное носовое дыхание.
Заболевание выявляют, взяв бактериологический посев материала с миндалин и с помощбю антибиотикограммы - это исследование является маркером инфицирования коринебактерией и подтверждает диагноз дифтерии.
- Симптомы болезней, которые схожи с проявлениями дифтерии:
Инородное тело в дыхательных путях;
Инфекционный мононуклеоз;
Абсцессы горла;
Кандидоз ротовой полости и пищевода.
- Лечение
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Больных дифтерией лечат в инфекционном отделении, а наиболее тяжелые случаи, угрожающие удушением - в реанимации.
Специфическое лечение дифтерии, главным образом, заключается во введении антитоксической дифтерийной сыворотки, которая нейтрализует влияние дифтерийного токсина.
- Иммунитет к дифтерии и вакцинация
Даже после перенесенного заболевания - иммунитет к дифтерии неустойчив. Тот, кто переболел дифтерией, скажем, полтора года назад, может заразиться этой же болезнью снова, потому самым надежным способом предупреждения дифтерии является вакцинация и ревакцинация.
- Календарь вакцинации для детей и взрослых, утвержденный МОЗ Украины:
Согласно данным о “Календаре профилактических прививок“ МОЗ Украины прививки против дифтерии проводятся в возрасте:
2 месяцев - 4 месяцев - 6 месяцев - 18 месяцев - 6 лет - 16 лет.
Врачи отмечают, что вакцинированные люди имеют существенно более низкий риск заболеть дифтерией - однако шансы не равны нулю. Но даже в случае заражения, привитые люди значительно легче переносят болезнь и имеют сравнительно низкий риск развития тяжелых осложнений.
Принцип действия противодифтерийной вакцины заключается в том, что благодаря контакту сыворотки с клетками иммунной системы, последняя реагирует образованием специфических противодифтерийных антител. Эти специфические антитела защищают наш организм от проникновения возбудителей дифтерии.
- Взрослым важно делать ревакцинацию каждые 10 лет.
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