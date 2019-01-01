Чем опасна дифтерия, как и где пройти диагностику, чтобы не ошибиться с диагнозом - и что делать, чтобы не заболеть дифтерией.

Осторожно, дифтерия: Что нужно знать о болезни и как избежать заражения depositphotos.com

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На днях в Ужгороде впервые за девять лет диагностировали случай заражения дифтерией. Заболевание выявили у иностранного студента пятого курса медицинского факультета Ужгородского национального университета. Молодой человек обратился к медикам 11 октября, а 17 октября диагноз подтвердили по результатам исследования в бактериологической лаборатории. Как оказалось, студент не был привит от дифтерии в возрасте 16 лет.

Дифтерия относится к опасным инфекциям, которые могут вызвать серьезные осложнения. Ivona предлагает узнать, какие бактерии являются возбудителем дифтерии, от кого и каким путем можно ей заразиться, и каким образом диагностировать заболевание. Также в статье мы рассмотрим способы профилактики заболевания и напомним, как часто нужно делать прививку от дифтерии взрослым и детям.

Что такое дифтерия

Дифтерия - это острое инфекционное заболевание бактериальной природы. Возбудитель болезни - палочковидные бактерии Corynebacterium diphtheriae.



Переносчик бактерий: больной дифтерией человек, или тот, кто недавно переболел дифтерией. В редких случаях переносчиком может быть здоровый человек.

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Как передается дифтерия

От переносчика дифтерией можно заразиться воздушно-капельным путем, а также через непосредственный контакт с выделениями из дыхательных путей или язв на коже больного.

Статистика в Украине

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Согласно данным Минздрава Украины, среди украинцев низкие показатели вакцинации против дифтерии - так, процент привитых детей достигает 70, а вакцинация взрослых не достигла и этой отметки. В последний раз серьезная вспышка дифтерии произошла в начале 1990-х. В 1991-м случаев заболевания было в 10 раз больше, чем годом ранее. За последующие 5 лет в Украине было инфицировано около 14 тыс. жителей.

Историческая справка

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Первые упоминания о дифтерии в литературе встречаются еще в V в. до н.э. в трудах древнегреческого целителя Гиппократа.



В І веке н.э. дифтерию описывали как “сирийскую“ или “египетскую“ болезнь.



В начале XVII в., после того как многие страны перетерпели эпидемии от инфекции, перекрывающей дыхательные пути, болезнь получила название “Garrotillos“ - что в переводе означает “удавка“.



В первой половине XIX в. французский врач Пьер Бретонно описал в своих трудах классическую клиническую картину дифтерии, назвав болезнь “дифтеритом“.



В 1883-м бактериолог из германии Клебс выявил возбудителя дифтерии в срезах дифтерийных пленок. Через год еще один немецкий ученый Фридрих Леффлер выделил дифтерийную палочку в чистой культуре. Этот же ученый сделал предположение, что дифтерия поражает отдельные органы не просто из-за распространения ее возбудителя в организме, а из-за действия токсического вещества, которое он выделяет. В дальнейшем это подтвердили французский микробиолог Эмиль Ру и швейцарский врач и ученый Александр Иерсен.



А в декабре 1913-го немецкий ученый-микробиолог Эмиль фон Беринг впервые в истории ввел больному ребенку дифтерийный антитоксин, чем спас его от смерти. С этого момента, благодаря вакцинации, заболеваемость дифтерией начала стремительно падать.Тогда вакциной выступала смесь токсина и антитоксина.

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Причины

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Возбудителем дифтерии является дифтерийная палочка, которая принадлежит к роду коринебактерий. Этот микроорганизм может образовывать более 20 белков и ферментов. Наиболее опасным для человека является дифтерийный экзотоксин.



Дифтерийный токсин, состоящий из двух фрагментов - одновременно подавляет образование белка и таким образом приводит к гибели клеток, а также распознает необходимые для инфекции клетки, чтобы прикрепиться к ним.



Возбудитель дифтерии очень устойчив к воздействию окружающей среды. Он может жить около 2-х недель вне живых организмов, не теряя своих опасных свойств. В воде и молоке продолжительность жизни коринебактерий может достигать 3-х недель, а вот кипячение убивает их уже за 1 мин.

Что происходит при заражении

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Возбудитель попадает в организм человека через носовую или ротовую полости. Локализируется он, в основном, в носоглотке, где выделяет экзотоксин.



Также “входными воротами“ для возбудителя - но редко - могут быть кожа, рана, глаз, ухо, половые органы.



Дифтерийный токсин действует как местно, так и системно. При локальном воздействии - заболевание проявляется в виде образования пленок серого-белого цвета, которые прочно срастаются со слизистой. Действуя системно, токсин попадает в кровь и лимфу - тогда он поражает отдельные органы: нервные клетки, сердце, почки, надпочечники.

Что такое дифтерийные пленки

Дифтерийные пленки образовываются в дыхательных путях больного дифтерией. Зачастую это серо-белые пленки, которые на некоторых участках плотно прилегают к слизистой, а в гортани, трахее и бронхах, где эпителий однослойный - способны отслаиваться от слизистой, что может привести к смерти от удушья.

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Симптомы дифтерии

Симптомы общей интоксикации организма: лихорадка, сильно выраженная общая слабость, боль в мышцах и суставах.



Остальные симптомы зависят от зоны поражения, чем определяют разновидность дифтерии по локализации:

Дифтерия ротоглотки и миндалин

Самой распространенной формой дифтерии считается поражение ротоглотки и миндалин - она встречается приблизительно у 92 % больных. Вначале дифтерия ротоглотки напоминает течение слабого ОРВИ - незначительное повышение температуры, слабость и боль в горле. Однако уже через несколько дней зев зараженного покрывается плотной пленкой серо-белого цвета. Такие пленки опасны тем, что могут перекрывать просвет дыхательных путей.

Течение заболевания может быть легким и сопровождаться симптомами легкого ОРВИ - незначительное повышение температуры, ломота в суставах, боль в мышцах.

При тяжелом течении больной страдает от дыхательной и сердечно-сосудистой недостаточности, могут наблюдаться посинение кожных покровов. Тяжелые случаи сопровождаются еще и, так называемой, “бычьей шеей“ - сильный отек жировой клетчатки и увеличение лимфатических узлов.

Дифтерия носа

Это довольно редкая форма дифтерии, для нее характерно длительное течение. Обычно дефтирия носа поражает слизистую оболочку переднего отдела носа, и иногда распространяется еще и на слизистую оболочку гайморовых пазух.Температура тела может как незначительно повышаться, так и оставаться в пределах нормы. Слизистая отекает, на ней могут появляться язвы или дифтерийные пленки. Дышать носом может быть тяжело. Выделения из носа могут иметь прозрачный цвет, а со временем стать гнойными или кровянистыми. Кожа вокруг носа может шелушиться и трескаться.

Дифтерия трахеи и гортани (круп)

Может возникать самостоятельно или быть следствием распространения инфекции из носоглотки. Особенностью этого вида дифтерии является прогрессирующий стеноз - сужение - гортани.

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Первые признаки: осиплость голоса, пропадает голос, появляется лающий кашель, боль гортани при нажатии на нее. Эта стадия длится 1-2 суток;

Вторая стадия - сужается просвет гортани, больной начинает дышать с участием межреберных мышц. У пациента синеют кожные покровы, он сильно потеет, также может нарушаться сердцебиение и повышаться тревожность.

Третья стадия - глубокая нехватка кислорода, тревога, нарушение сознания, далее - сонливость, синюшность кожных покровов. Если срочно не оказать больному помощь, ситуация может завершиться летальным исходом.

Высокую угрозу дифтерия гортани составляет для детей, ведь ее просвет существенно уже, чем у взрослых.

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Редкие формы дифтерии:

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Самыми редкими формами дифтерии считаются:

Дифтерия кожи - 0,3%;

Дифтерия половых органов - 0,2%;

Дифтерия глаза - 0,3%;

Дифтерия уха - 0,2%.

Редкие формы дифтерии часто возникают как следствие на фоне общего заражение и чаще случаются у людей, длительно страдающих хроническими заболеваниями, или у людей с алкогольной зависимостью.

Осложнения:

Осложнения дифтерии прямо пропорциональны тяжести ее течения: чем тяжелее протекает болезнь, тем более серьезными будут осложнения.

Самыми распространенными последствиями дифтерии являются:

Инфекционно-токсический шок



Это наиболее опасное осложнение дифтерии - может развиться в первые 3 суток на фоне попадания токсина в кровь. Такое осложнение часто развивается у “непривитых“ лиц и тех, которые не получили надлежащего лечения.

Начинается с прогрессирующей слабости, далее у больного нарушается сердцебиение, проявляются озноб и бледность. С течение времени характеризуется тяжелыми нарушениями сознания, замедлением сердцебиения на фоне частого дыхания и резкого снижения артериального давления. Может привести к смерти.



ДВС-синдром



Это осложнение заключается в массивной кровоточивости из-за нарушения свертывания крови. Характеризуется кровотечениями, подкожными кровоизлияниями, кровоизлияниями в слизистые оболочки, в суставы и внутренние органы.



Поражение сердца: миокардит (воспаление сердечной мышцы).

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Вызывается действием токсина и, как следствие, многочисленными кровоизлияниями, тромбозами, массивной гибелью клеток. Может возникать не сразу - приводит к острой сердечной недостаточности.



Поражение нервной системы: неврит



Возникает из-за разрушительного действие экзотоксина на миелиновою оболочку нерва. Пораженный нерв перестает выполнять свою функцию - мышца перестает сокращаться, вследствие чего атрофируется. Так развивается парез. Дифтерийные невриты могут привести к параличу нёба, глазодвигательных мышц и диафрагмы.



Поражение почек и надпочечников



Множественные кровоизлияния и некроз способны приводить к острой почечной недостаточности и деструктивным изменениям.



Присоединение вторичных инфекций может вызвать такие осложнения, как пневмония, отит, заглоточный абсцесс и гепатит.



Учеными доказана прямая зависимость возникновения осложнений и процент летальных исходов от времени госпитализации больного дифтерией и началом специфического лечения антидифтерийной сывороткой.

Сколько времени тот, кто болел дифтерией, представляет угрозу для окружающих?

С момента инфицирования до появления первых симптомов обычно проходит от 1-го до 10-ти дней - инкубационный период. Последние 2 дня этого периода и весь период болезни - переносчик дифтерии является заразным для окружающих. Этот период может затянуться - если больной не прошел соответствующий курс лечения, то он заразен в течение 2-3-х недель после выздоровления.

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Диагностика

Чтобы подтвердить диагноз “дифтерия“ - стоит немедленно обратиться к врачу. Поводом для беспокойства могут стать:

патологические выделения из носа (гнойные или с примесью крови);

фибринозные налеты, язвы на слизистой оболочке носа. Часто эти налеты снимаются в виде пленочных лоскутов;

раздражение кожи вокруг носа, наличие шелушений и корочек, затрудненное носовое дыхание.

Заболевание выявляют, взяв бактериологический посев материала с миндалин и с помощбю антибиотикограммы - это исследование является маркером инфицирования коринебактерией и подтверждает диагноз дифтерии.

Симптомы болезней, которые схожи с проявлениями дифтерии:

Инородное тело в дыхательных путях;

Инфекционный мононуклеоз;

Абсцессы горла;

Кандидоз ротовой полости и пищевода.

Лечение

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Больных дифтерией лечат в инфекционном отделении, а наиболее тяжелые случаи, угрожающие удушением - в реанимации.



Специфическое лечение дифтерии, главным образом, заключается во введении антитоксической дифтерийной сыворотки, которая нейтрализует влияние дифтерийного токсина.

Иммунитет к дифтерии и вакцинация

Даже после перенесенного заболевания - иммунитет к дифтерии неустойчив. Тот, кто переболел дифтерией, скажем, полтора года назад, может заразиться этой же болезнью снова, потому самым надежным способом предупреждения дифтерии является вакцинация и ревакцинация.

Календарь вакцинации для детей и взрослых, утвержденный МОЗ Украины:

Согласно данным о “Календаре профилактических прививок“ МОЗ Украины прививки против дифтерии проводятся в возрасте:



2 месяцев - 4 месяцев - 6 месяцев - 18 месяцев - 6 лет - 16 лет.

Врачи отмечают, что вакцинированные люди имеют существенно более низкий риск заболеть дифтерией - однако шансы не равны нулю. Но даже в случае заражения, привитые люди значительно легче переносят болезнь и имеют сравнительно низкий риск развития тяжелых осложнений.



Принцип действия противодифтерийной вакцины заключается в том, что благодаря контакту сыворотки с клетками иммунной системы, последняя реагирует образованием специфических противодифтерийных антител. Эти специфические антитела защищают наш организм от проникновения возбудителей дифтерии.

Взрослым важно делать ревакцинацию каждые 10 лет.

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