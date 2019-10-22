Какие проблемы со здоровьем возникают после 30
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Сегодня все чаще можно услышать, что возраст – это лишь цифра в паспорте. Но стоит помнить, что сколько бы кремов на лицо не наносили, сколько бы уколов не делали, и как бы не старались идти в ногу со времен, организм не обмануть. Ivona расскажет, какие проблемы со здоровьем возникают после 30 лет.
- Худеть становится сложнее
Нежелательная прибавка в весе – это то, что расстраивает женщину в любом возрасте. Но в 30 лет метаболизм начинает замедляться и худеть сложнее. Чтобы разогнать метаболизм нужно в свою жизнь добавить спорт, сбалансирование питание и прогулки на свежем воздухе.
- Новые или меняющиеся родинки на коже
Те часы, которые вы провели на пляже, у бассейна или в солярии, могут дать о себе знать в 30 лет. Американское онкологическое общество сообщает, что меланома является одним из наиболее распространенных видов рака у людей в возрасте 30 лет, особенно у женщин. Если у кого из родственников была меланома, вы можете подвергнуться риску в еще более молодом возрасте.
- Проблемы с зачатием
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Фертильность обычно начинает снижаться в возрасте 30 лет. Менее частая овуляция, уменьшение количества жидкости в шейке матки и повышенный риск возникновения хронических проблем со здоровьем с возрастом могут способствовать этому снижению.
Также причиной бесплодия может быть гормональный дисбаланс, опухоль или киста, или есть проблемы со щитовидной железой.
- Выпадение волос
Стресс и роды являются наиболее распространенными причинами выпадения волос в возрасте 30 лет, это может быть сигналом того, что вашему организму не хватает важных питательных веществ. Как отмечается чаще всего волосы выпадают из-за дефицита железа. Поскольку менструация может истощить запас железа у женщины.
- Проблемы с дыханием
Согласно статистике, почти 18% женщин в возрасте от 25 до 44 лет курят. Хотя большинство проблем с легкими чаще диагностируется у пожилых людей. Но стоит отметить, что женщины, которые курят в возрасте 30 лет, все еще подвержены риску развития хронической обструктивной болезни легких (ХОБЛ), болезней сердца, эмфиземы, инсульта, лейкемии, астмы, пневмонии и туберкулеза.
- Высокое кровяное давление
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Избыточный вес, оральная контрацепция или гормональная терапия могут повысить артериальное давление женщины. Некоторые таблетки для похудения и антидепрессанты также имеют аналогичный эффект. Женщина с высоким кровяным давлением может страдать от осложнений во время беременности, что требует тщательного наблюдения. Стресс в сочетании с малоподвижным образом жизни тоже может быть причиной проблем с давлением.
- Может появиться ревматоидный артрит
Это состояние обычно представляет собой сильную боль в суставах. Обычно он поражает женщин в возрасте от 30 до 60 лет, вызывая скованность в теле, боль и воспаление.
- ИППП
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Акушер-гинеколог Людмила Микулич отмечает, что для женщин возраста 30+ характерна активная сексуальная жизнь. Иногда — смена сексуальных партнеров. Отсюда и заболевание ИППП. К слову, золотой стандарт обследования на инфекционные заболевания — ПЦР-диагностика. Также важно не забывать про контрацепцию и обязательно предварительно консультироваться по этому вопросу с гинекологом.
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