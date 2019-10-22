По статистике, женщины все меньше обращают внимания на свое здоровье после 30 лет.

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Сегодня все чаще можно услышать, что возраст – это лишь цифра в паспорте. Но стоит помнить, что сколько бы кремов на лицо не наносили, сколько бы уколов не делали, и как бы не старались идти в ногу со времен, организм не обмануть. Ivona расскажет, какие проблемы со здоровьем возникают после 30 лет.

Худеть становится сложнее

Нежелательная прибавка в весе – это то, что расстраивает женщину в любом возрасте. Но в 30 лет метаболизм начинает замедляться и худеть сложнее. Чтобы разогнать метаболизм нужно в свою жизнь добавить спорт, сбалансирование питание и прогулки на свежем воздухе.



Какие проблемы со здоровьем возникают после 30 depositphotos.com

Новые или меняющиеся родинки на коже

Те часы, которые вы провели на пляже, у бассейна или в солярии, могут дать о себе знать в 30 лет. Американское онкологическое общество сообщает, что меланома является одним из наиболее распространенных видов рака у людей в возрасте 30 лет, особенно у женщин. Если у кого из родственников была меланома, вы можете подвергнуться риску в еще более молодом возрасте.

Проблемы с зачатием

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Фертильность обычно начинает снижаться в возрасте 30 лет. Менее частая овуляция, уменьшение количества жидкости в шейке матки и повышенный риск возникновения хронических проблем со здоровьем с возрастом могут способствовать этому снижению.

Также причиной бесплодия может быть гормональный дисбаланс, опухоль или киста, или есть проблемы со щитовидной железой.



Какие проблемы со здоровьем возникают после 30 depositphotos.com

Выпадение волос

Стресс и роды являются наиболее распространенными причинами выпадения волос в возрасте 30 лет, это может быть сигналом того, что вашему организму не хватает важных питательных веществ. Как отмечается чаще всего волосы выпадают из-за дефицита железа. Поскольку менструация может истощить запас железа у женщины.

Проблемы с дыханием

Согласно статистике, почти 18% женщин в возрасте от 25 до 44 лет курят. Хотя большинство проблем с легкими чаще диагностируется у пожилых людей. Но стоит отметить, что женщины, которые курят в возрасте 30 лет, все еще подвержены риску развития хронической обструктивной болезни легких (ХОБЛ), болезней сердца, эмфиземы, инсульта, лейкемии, астмы, пневмонии и туберкулеза.

Высокое кровяное давление

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Избыточный вес, оральная контрацепция или гормональная терапия могут повысить артериальное давление женщины. Некоторые таблетки для похудения и антидепрессанты также имеют аналогичный эффект. Женщина с высоким кровяным давлением может страдать от осложнений во время беременности, что требует тщательного наблюдения. Стресс в сочетании с малоподвижным образом жизни тоже может быть причиной проблем с давлением.



Какие проблемы со здоровьем возникают после 30 depositphotos.com

Может появиться ревматоидный артрит

Это состояние обычно представляет собой сильную боль в суставах. Обычно он поражает женщин в возрасте от 30 до 60 лет, вызывая скованность в теле, боль и воспаление.

ИППП

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Акушер-гинеколог Людмила Микулич отмечает, что для женщин возраста 30+ характерна активная сексуальная жизнь. Иногда — смена сексуальных партнеров. Отсюда и заболевание ИППП. К слову, золотой стандарт обследования на инфекционные заболевания — ПЦР-диагностика. Также важно не забывать про контрацепцию и обязательно предварительно консультироваться по этому вопросу с гинекологом.

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