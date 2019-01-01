С наступлением осени увеличивается риск подхватить простуду.

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С приходом осени мы вспоминаем о простуде: кашель, горло болит, насморк, температура. Чтобы поскорее справиться с неприятными симптомами стоит обратить внимание на “бабушкины методы“. Ivona расскажет, какие чаи нужно пить, если заболели.

Чай с лимоном

Пить чай с лимоном – домашнее лекарство, которое люди используют десятилетиями. Чаще всего такой напиток пьют когда болит горло. Врачи не считают, что это чудо-средство, которые помогает поскорее выздороветь. Поэтому делать акцент на чае с лимоном во время простуды не стоит. Но и исключать его нужно, скорее это дополнение к основному лечению. Ведь в лимонах содержится витамин С, который помогает бороться с простудой.



Какой чай пить при простуде depositphotos.com

Чай из цветков бузины

Бузина - темно-фиолетовая ягода родом из Европы. Многие люди считают, что экстракт бузины, благодаря своими противовирусным и антимикробным свойствам, помогает быстрее победить простуду. Чай из цветков бузины помогает сбить высокую температуру. Также этот напиток полезен для сердечно-сосудистой системы.

Чай с эхинацеей

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Существует много противоречивых исследований о влиянии эхинацеи на простуду. Некоторые исследования показывают, что эхинацея стимулирует иммунную систему и помогает бороться бактериальными инфекциями и вирусами. Отмечается, что чай с эхинацеей стоит пить, если есть заболевания верхних дыхательных путей. Также эхинацея улучшает свертываемость крови, очищается лимфатические системы, помогает справиться с сильными головными болями.



Какой чай пить при простуде depositphotos.com

Зеленый чай

Зеленый чай – источник антиоксидантов, которые выводят старые токсины и препятствуют образованию новых. Также в этом напитке содержаться витамины С, А, В, В1, В2, В2, Р, которые помогают организму бороться с инфекционными заболеваниями.

Чай из шиповника

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По сравнению с другими фруктами и овощами плоды шиповника содержат больше всего витамина С. Такой чай помогает укрепить и защитить иммунную систему. Также благодаря антиоксидантам. Которые содержаться в шиповнике такой чай хорошо пить для профилактики сердечно-сосудистых заболеваний.



Какой чай пить при простуде depositphotos.com

Имбирный чай

Имбирный чай может помочь укрепить ваш иммунитет благодаря высокому уровню антиоксидантов. Не стоит забывать, что еще имбирный чай помогает бороться респираторными вирусами, предотвращая кашель и боль в горле.

Малиновый чай

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В малине содержаться салицилаты - веществ, которые помогают снизить температуру. Малина при простуде полезна еще и потому, что в ее ягодах много дубильных веществ, антоцианов, которые обладают антимикробными свойствами. Также малиновый чай предотвращает тошноту и другие желудочно-кишечные расстройства,

Ранее мы писали, какие болезни обостряются осенью.

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