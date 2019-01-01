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Какой чай пить при простуде

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С наступлением осени увеличивается риск подхватить простуду.
Какой чай пить при простуде
Какой чай пить при простуде
depositphotos.com

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С приходом осени мы вспоминаем о простуде: кашель, горло болит, насморк, температура.  Чтобы поскорее справиться с неприятными симптомами стоит обратить внимание на “бабушкины методы“. Ivona расскажет, какие чаи нужно пить, если заболели.

  • Чай с лимоном

Пить чай с лимоном – домашнее лекарство, которое люди используют десятилетиями.  Чаще всего такой напиток пьют когда болит горло. Врачи не считают, что это чудо-средство, которые помогает поскорее выздороветь. Поэтому делать акцент на чае с лимоном во время простуды не стоит. Но и исключать его нужно, скорее это дополнение к основному лечению. Ведь в лимонах содержится витамин С, который помогает бороться с простудой.

Какой чай пить при простуде
Какой чай пить при простуде
depositphotos.com

  • Чай из цветков бузины

Бузина - темно-фиолетовая ягода родом из Европы. Многие люди считают, что экстракт бузины, благодаря своими противовирусным  и антимикробным свойствам, помогает быстрее  победить простуду.  Чай из цветков бузины помогает сбить высокую температуру. Также этот напиток полезен для сердечно-сосудистой системы.

  •  Чай с эхинацеей

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Существует много противоречивых исследований о влиянии эхинацеи на простуду. Некоторые исследования показывают, что эхинацея стимулирует иммунную  систему и помогает бороться  бактериальными инфекциями  и вирусами. Отмечается, что чай с эхинацеей стоит пить, если есть заболевания верхних дыхательных путей. Также эхинацея  улучшает свертываемость крови, очищается лимфатические системы, помогает справиться с сильными головными болями.

Какой чай пить при простуде
Какой чай пить при простуде
depositphotos.com

  • Зеленый чай

Зеленый чай – источник антиоксидантов, которые выводят старые токсины и препятствуют образованию новых. Также в этом напитке содержаться витамины С, А, В, В1, В2, В2, Р, которые помогают организму бороться с инфекционными заболеваниями. 

  • Чай из шиповника

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По сравнению с другими фруктами и овощами плоды шиповника  содержат больше всего витамина С. Такой чай помогает укрепить и защитить иммунную систему. Также благодаря антиоксидантам. Которые содержаться в шиповнике такой чай хорошо пить для профилактики сердечно-сосудистых заболеваний.

Какой чай пить при простуде
Какой чай пить при простуде
depositphotos.com

  • Имбирный чай

Имбирный чай может помочь укрепить ваш иммунитет благодаря высокому уровню антиоксидантов.  Не стоит забывать, что еще имбирный чай помогает бороться респираторными вирусами, предотвращая кашель и боль в горле.

  • Малиновый чай

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В малине содержаться салицилаты - веществ, которые помогают снизить температуру.  Малина при простуде полезна еще и потому, что в ее ягодах много дубильных веществ, антоцианов, которые обладают антимикробными свойствами. Также малиновый чай предотвращает тошноту и другие желудочно-кишечные расстройства,

Ранее мы писали, какие болезни обостряются осенью. 

 

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Теги: чай, простуда
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