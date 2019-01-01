Какой чай пить при простуде
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С приходом осени мы вспоминаем о простуде: кашель, горло болит, насморк, температура. Чтобы поскорее справиться с неприятными симптомами стоит обратить внимание на “бабушкины методы“. Ivona расскажет, какие чаи нужно пить, если заболели.
- Чай с лимоном
Пить чай с лимоном – домашнее лекарство, которое люди используют десятилетиями. Чаще всего такой напиток пьют когда болит горло. Врачи не считают, что это чудо-средство, которые помогает поскорее выздороветь. Поэтому делать акцент на чае с лимоном во время простуды не стоит. Но и исключать его нужно, скорее это дополнение к основному лечению. Ведь в лимонах содержится витамин С, который помогает бороться с простудой.
- Чай из цветков бузины
Бузина - темно-фиолетовая ягода родом из Европы. Многие люди считают, что экстракт бузины, благодаря своими противовирусным и антимикробным свойствам, помогает быстрее победить простуду. Чай из цветков бузины помогает сбить высокую температуру. Также этот напиток полезен для сердечно-сосудистой системы.
- Чай с эхинацеей
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Существует много противоречивых исследований о влиянии эхинацеи на простуду. Некоторые исследования показывают, что эхинацея стимулирует иммунную систему и помогает бороться бактериальными инфекциями и вирусами. Отмечается, что чай с эхинацеей стоит пить, если есть заболевания верхних дыхательных путей. Также эхинацея улучшает свертываемость крови, очищается лимфатические системы, помогает справиться с сильными головными болями.
- Зеленый чай
Зеленый чай – источник антиоксидантов, которые выводят старые токсины и препятствуют образованию новых. Также в этом напитке содержаться витамины С, А, В, В1, В2, В2, Р, которые помогают организму бороться с инфекционными заболеваниями.
- Чай из шиповника
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По сравнению с другими фруктами и овощами плоды шиповника содержат больше всего витамина С. Такой чай помогает укрепить и защитить иммунную систему. Также благодаря антиоксидантам. Которые содержаться в шиповнике такой чай хорошо пить для профилактики сердечно-сосудистых заболеваний.
- Имбирный чай
Имбирный чай может помочь укрепить ваш иммунитет благодаря высокому уровню антиоксидантов. Не стоит забывать, что еще имбирный чай помогает бороться респираторными вирусами, предотвращая кашель и боль в горле.
- Малиновый чай
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В малине содержаться салицилаты - веществ, которые помогают снизить температуру. Малина при простуде полезна еще и потому, что в ее ягодах много дубильных веществ, антоцианов, которые обладают антимикробными свойствами. Также малиновый чай предотвращает тошноту и другие желудочно-кишечные расстройства,
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