Привычки, которые ускоряют старение

Узнают, какие привычки приводят к быстрому старению кожи.

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Как бы не хотелось, но старение остановить невозможно. Есть повседневные привычки и особенности образа жизни, которые ускоряют появление морщин. Ivona расскажет, на что стоит обратить внимание.

Бег

Физические упражнения – это хорошо, но важно знать меру. Многие начинают бегать, полагая, что таким образом быстрее уйдут лишнее килограммы, а здоровье улучшиться и выработается выносливость. Но стоит знать, что слишком много бега это нагрузка на кости и суставы, и можно получить стрессовые переломы и повреждение хряща и сердечной мышцы.



Много алкоголя

Регулярное употребление алкоголя в большом количестве вызывает ограничение в выработке витамина А, ответственного за поддержание гибкости и упругости лица.

Дефицит сна

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Регулярный недосып- это одна из привычек, которая рано или поздно сказывается на здоровье кожи. Это происходит, потому что в когда мы спим, происходит процесс регенерации клеток, который имеет решающее значение для сохранения здоровой и молодой кожи. Сон менее 7 часов негативно влияет на организм и вызывает такие проблемы, как сухость кожи, преждевременное появление морщин, темные круги под кругами,

Сидячий образ жизни

Недостаточное выполнение упражнений увеличивает вероятность преждевременных заболеваний, таких как диабет, рак, гипертония и остеопороз.



Курение

Ни для кого не секрет, что токсины в сигарете оказывают негативное влияние на клеточную активность организма. Они проходят через кровоток и, в дополнение к развитию болезней, ускоряют старение кожи и внутренних органов.

Неправильное питание

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Употребление в пищу вредных продуктов увеличивает присутствие токсинов и жиров в крови, что провоцирует появление морщин.



Пропуск завтрака

Регулярный пропуск завтрака провоцирует снижение уровня сахара в крови и генерирует недостаточный запас питательных веществ в мозге. Организм реагирует, потребляя свои собственные белки, он сам поглощает то, что уменьшает количество коллагена, что в свою очередь вызывает морщины, провисание и преждевременное старение.

Несоблюдение водного баланса

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Это элементарно, но в суете любого дня мы можем забыть выпить необходимую воду. В долгосрочной перспективе эта привычка вызывает сухость, морщины в области глаз и потерю эластичности кожи.

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