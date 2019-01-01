Диетолог рассказала, как гормоны влияют на вес
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Популярный украинский диетолог Светлана Фус на своей страничке в Facebook рассказала, как гормоны влияют на вес и почему важно не допустить гормонального дисбаланса.
В организме человека более десятка гормонов, которые регулируют различные процессы. В том числе влияют на наш аппетит, вес, пищеварения, скорость обмена веществ.
Конечно, в большинстве случаев ожирение связано с элементарным перееданием и малоподвижным образом жизни. Но многие и не догадываются, что гормональный фактор может быть тесно связан с появлением лишних килограммов и играть в этом не последнюю роль
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Ключевая роль в этом таких гормонов: лептин, инсулин, кортизол и грелин.
Лептин называют гормоном насыщения. Производится жировой тканью и контролирует ее запасы в организме. В норме повышение концентрации лептина происходит после сытной пищи, сопровождается снижением аппетита. Концентрация лептина прямо пропорциональна массе жировой ткани и отражает энергетические запасы организма. Если человек голодает, интенсивно занимается спортом, происходит истощение этих запасов. Это влечет за собой реакции со стороны других гормонов - снижается уровень гормона щитовидной железы тироксина, при этом замедляется метаболизм, снижается температура тела и появляется ощущение холода, замедляются двигательные реакции. Снижается уровень половых гормонов, возникают нарушения менструального цикла и также развивается остеопороз. Повышается уровень гормонов стресса и кортизола в частности, что приводит к усилению образования жира в печени. Снижение уровня данного гормона происходит также из-за хронического недосыпания. Для нормального уровня этого гормона важно спать не менее 8:00 в сутки, принимать сытную пищу во время основных приемов пищи - именно лептин посылает в головной мозг сигнал о насыщении. Способствуют выработке лептина в организме, тем самым помогая нормализовать и поддерживать вес, кисломолочные продукты, нежирные сорта мяса, птицы, рыбы, овощи, зерновые крупы и бобовые культуры.
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Большинство людей слышали о инсулине. Этот гормон следит за уровнем сахара в крови и тем, как он используется. То, что вы едите, влияет на уровень инсулина. Когда человек употребляет слишком много простых углеводов с высоким ГИ, вырабатывается избыточное количество инсулина. Клетки не могут “поглотить“ столько простых углеводов, усвоение замедляется и печень превращает весь этот избыток в жир.
Чтобы контролировать уровень инсулина, нужно соблюдать режим питания, принимать пищу 3-4 раза в день и не есть между этими приемами пищи, исключить продукты с высоким гликемическим индексом.
Кортизол - гормон стресса, который тоже влияет на уровень глюкозы в крови, регулирует обмен веществ и контролирует водный баланс. Когда вы напряжены, высокий уровень кортизола побуждает организм накапливать жир вокруг жизненно важных органов, таким образом пытаясь сохранить запасы энергоресурсов для борьбы со стрессом.
Влиять на выработку кортизола с помощью питания человек не может. Однако противостоять активному выработки его все же нам под силу: отдыхайте, ешьте медленно, старайтесь не “заедать“ стресс, меньше пейте кофе и другие стимулирующие напитки.
Грелин - это еще один гормон, который по аналогии с лептином, посылает мозгу сигнал о голоде. Только в отличие от лептина, производится грелин в желудке, а его синтез резко повышается, когда желудок пуст. В то же время, в полном желудке выработки этого биологического вещества практически прекращается, человек чувствует сытость и больше есть не хочет. Но есть одна особенность. Если потреблять пищу где много рафинированного сахара или фруктозы, грелин будет дальше производиться, даже когда вы съели их приличную порцию. В результате человек переедает и, соответственно, начинает страдать от ожирения.
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Вот такие примеры связи гормональных проблем и питание. Поэтому, чтобы прекратить постоянно переедать, из своего рациона следует исключить продукты, в которых есть рафинированный сахар (торты, пирожные, другие кондитерские изделия, сдоба, белый хлеб), а также сократить потребление сладких овощей и фруктов, которые богаты глюкозой. Следует употреблять достаточно клетчатки.
Если вы скорректирует свое питание, наладите сон и будете вести активный образ жизни, то сможете держать свой вес в норме.
Но если ваши попытки нормализовать вес не приносят результата нужна консультация эндокринолога и проверка уровня ваших гормонов
Ранее мы писали, как начать правильно питаться.
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