Узнайте, на какие гормоны нужно обратить внимание.

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Популярный украинский диетолог Светлана Фус на своей страничке в Facebook рассказала, как гормоны влияют на вес и почему важно не допустить гормонального дисбаланса.

В организме человека более десятка гормонов, которые регулируют различные процессы. В том числе влияют на наш аппетит, вес, пищеварения, скорость обмена веществ.

Конечно, в большинстве случаев ожирение связано с элементарным перееданием и малоподвижным образом жизни. Но многие и не догадываются, что гормональный фактор может быть тесно связан с появлением лишних килограммов и играть в этом не последнюю роль

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Ключевая роль в этом таких гормонов: лептин, инсулин, кортизол и грелин.



Диетолог рассказала, как гормоны влияют на вес Pinterest

называют гормоном насыщения. Производится жировой тканью и контролирует ее запасы в организме. В норме повышение концентрации лептина происходит после сытной пищи, сопровождается снижением аппетита. Концентрация лептина прямо пропорциональна массе жировой ткани и отражает энергетические запасы организма. Если человек голодает, интенсивно занимается спортом, происходит истощение этих запасов. Это влечет за собой реакции со стороны других гормонов - снижается уровень гормона щитовидной железы тироксина, при этом замедляется метаболизм, снижается температура тела и появляется ощущение холода, замедляются двигательные реакции. Снижается уровень половых гормонов, возникают нарушения менструального цикла и также развивается остеопороз. Повышается уровень гормонов стресса и кортизола в частности, что приводит к усилению образования жира в печени. Снижение уровня данного гормона происходит также из-за хронического недосыпания. Для нормального уровня этого гормона важно спать не менее 8:00 в сутки, принимать сытную пищу во время основных приемов пищи - именно лептин посылает в головной мозг сигнал о насыщении. Способствуют выработке лептина в организме, тем самым помогая нормализовать и поддерживать вес, кисломолочные продукты, нежирные сорта мяса, птицы, рыбы, овощи, зерновые крупы и бобовые культуры.

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Большинство людей слышали о инсулине. Этот гормон следит за уровнем сахара в крови и тем, как он используется. То, что вы едите, влияет на уровень инсулина. Когда человек употребляет слишком много простых углеводов с высоким ГИ, вырабатывается избыточное количество инсулина. Клетки не могут “поглотить“ столько простых углеводов, усвоение замедляется и печень превращает весь этот избыток в жир.

Чтобы контролировать уровень инсулина, нужно соблюдать режим питания, принимать пищу 3-4 раза в день и не есть между этими приемами пищи, исключить продукты с высоким гликемическим индексом.



Диетолог рассказала, как гормоны влияют на вес pinterest

- гормон стресса, который тоже влияет на уровень глюкозы в крови, регулирует обмен веществ и контролирует водный баланс. Когда вы напряжены, высокий уровень кортизола побуждает организм накапливать жир вокруг жизненно важных органов, таким образом пытаясь сохранить запасы энергоресурсов для борьбы со стрессом.Влиять на выработку кортизола с помощью питания человек не может. Однако противостоять активному выработки его все же нам под силу: отдыхайте, ешьте медленно, старайтесь не “заедать“ стресс, меньше пейте кофе и другие стимулирующие напитки.- это еще один гормон, который по аналогии с лептином, посылает мозгу сигнал о голоде. Только в отличие от лептина, производится грелин в желудке, а его синтез резко повышается, когда желудок пуст. В то же время, в полном желудке выработки этого биологического вещества практически прекращается, человек чувствует сытость и больше есть не хочет. Но есть одна особенность. Если потреблять пищу где много рафинированного сахара или фруктозы, грелин будет дальше производиться, даже когда вы съели их приличную порцию. В результате человек переедает и, соответственно, начинает страдать от ожирения.

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Вот такие примеры связи гормональных проблем и питание. Поэтому, чтобы прекратить постоянно переедать, из своего рациона следует исключить продукты, в которых есть рафинированный сахар (торты, пирожные, другие кондитерские изделия, сдоба, белый хлеб), а также сократить потребление сладких овощей и фруктов, которые богаты глюкозой. Следует употреблять достаточно клетчатки.

Если вы скорректирует свое питание, наладите сон и будете вести активный образ жизни, то сможете держать свой вес в норме.

Но если ваши попытки нормализовать вес не приносят результата нужна консультация эндокринолога и проверка уровня ваших гормонов

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