А также польза и вред употребления всем известной "лаврушки".

Невозможно представить приготовление пищи без пряностей. И свою маленькую, но очень заметную роль здесь играет и лавровый лист. О том, какими свойствами наделен этот продукт, какая от него польза и какой вред, расскажет Ivona.

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Общие сведения о лавровом листе

Своему широкому использованию лавровый лист обязан компонентам, которые входят в его состав, например фитостерину, эфирным маслам, линалоолу, камфоре, дубильным веществам и множеству органических кислот (муравьиная, масляная, уксусная и т.д.). Кроме того, в составе также присутствуют белки, жиры, углеводы, витамины (А, В, С), много макро и микроэлементов. Все это делает “лаврушку“ настоящей сокровищницей полезных элементов для организма не только человека, но и животных.

ТОП-10 лечебных свойств лаврового листа pinterest.com

Лавровый лист очень давно применяют в кулинарии в качестве приправы. Но обращаться с ним нужно осторожно, чтобы не переборщить. В противном случае он будет слишком заметным и перебьет основной вкус блюда. К тому же в лавровом листе есть дубильные вещества, с которыми следует обращаться крайне осторожно.

Правда использование этого продукта, богатого на эфирные масла, не ограничивается одной только кулинарией. Из лаврового листа делают вытяжки, которые добавляют в мази и духи, лекарственные препараты. Именно настои из этого растения помогают во многих болезнях сельскохозяйственных животных.

ТОП-10 лечебных свойств лаврового листа pinterest.com

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Чем полезен лавровый лист?

Самое время поговорить о том, какую именно пользу приносит употребление этой пряности. Итак, полезные свойства лаврового листа:

Регулярное употребление лаврового листа способствует улучшению пищеварительных процессов и быстрейшему усвоению пищи в организме

Благодаря наличию в составе дубильных веществ, настои из этого листа хорошо помогают справиться с проблемами желудочно-кишечного тракта, кровотечений, болей в почках

Втирание настоя поможет снизить боль в суставах, убрать чесотку

Ученые доказали, что эфирные масла, входящие в состав этого продукта, препятствуют развитию туберкулеза

ТОП-10 лечебных свойств лаврового листа pinterest.com

Улучшает здоровье грудничка, если прибавлять в ванночку во время купания несколько листиков

В косметологии можно настоем из этого листа заменить тоник, протирать им ежедневно лицо. Так морщины станут менее заметны, сузятся поры, исчезнет жирный блеск

Также отвар из лаврового листа помогает при болях в суставах, кашле, насморке, имеет антибактериальное действие, обеззараживает

Если отваром из этого листа мыть голову, то исчезнет перхоть, ускорится рост волос, они станут сияющими и шелковистыми

Если сильно потеют ноги, можно их мыть водой с листом. Он будет препятствовать тому, чтобы происходило повышенное потоотделение

А еще этот “волшебный“ отвар поможет расслабиться и уснуть, ведь вещества, входящие в его состав, имеют также успокаивающий эффект.

ТОП-10 лечебных свойств лаврового листа pinterest.com

Лавровый лист - это такой продукт, всю ценность которого часто просто недооценивают. Если уметь правильно приготовить отвар, то получится настоящая “живая вода“, которая способна исцелить практически весь организм. Только не стоит заниматься самоуправством и готовить “абы что“. Чтобы не испортить все, лучше получить консультацию у врача и четко соблюдать все пропорции.

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А есть ли вред от лаврового листа?

Перечислять полезные свойства лаврового листа можно бесконечно долго, ведь список “достоинств“ действительно огромный. Но у каждой медали есть 2 стороны. Всегда, где есть хорошее, будет и плохое. Чтобы понимать всю картину, нужно ознакомиться и с вредом от лаврового листа. Противопоказания:

Лавровый лист категорически нельзя употреблять беременным женщинам и тем, кто подвержен аллергии

ТОП-10 лечебных свойств лаврового листа pinterest.com

Если человек страдает пищевой аллергией, ему также стоит отказаться от употребления этого продукта, а также от настоев и масел, где есть его экстракт. Это очень сильный аллерген

Если человек страдает от болезней печени, сердечно-сосудистых заболеваний и запоров, ему тоже противопоказан лавр. Всему виной высокая концентрация внутри дубильных веществ, которые в этом случае могут привести к значительному ухудшению здоровья

Стоит ограничить употребление лаврового листа людям, у которых есть такие заболевания, как: воспаления внутренних органов, нарушение обмена белков, язвы, острый холецистит, желчно-каменная болезнь, панкреатит.

ТОП-10 лечебных свойств лаврового листа pinterest.com

Лавровый лист очень полезный продукт. Только не стоит забывать о противопоказаниях к его употреблению и правильно готовить все отвары и примочки. И ваш организм гарантировано поблагодарит вас за такую “волшебную“ микстуру.

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