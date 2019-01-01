В начале осени организм переживает перестройку на новый "режим" и потому его защитные силы крайне ослаблены.

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Простуда и грипп - это довольно распространенные заболевания осенью. Но также в это время года обостряются и другие болезни. Ivona расскажет, какие проблемы со здоровье могут возникать осенью.

Депрессия

Психолог Роберто Кастильехо объясняет , что это происходит потому что мелатонин, гормон, отвечающий за регуляцию сна и температуру тела, повышается за счет уменьшения солнечного света. Как следствие, серотонин, гормон счастья, уменьшается, что вызывает у нас больше апатии, усталости, сонливости или грусти.

Конъюнктивит

Влага также увеличивает количество инфекций в слизистых оболочках, поэтому конъюнктивит является еще одним заболеванием, которое чаще всего встречается осенью.



Какие болезни обостряются осенью depositphotos.com

Проблемы с сердцем

Поскольку организм стремится адаптироваться к изменениям температуры, это может привести к перегрузке сердечно-дыхательной системы. Согласно исследованиям сезонные изменения могут изменять циркадные ритмы и влиять на работу сердца.

Пневмония

Это полное или частичное воспаление легких, вызванное вирусной, бактериальной инфекцией и реже другими агентами, такими как грибки, хотя в 40% случаев пневмония имеет неизвестное происхождение.

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Озноб, потливость, кашель с мокротой, боль в груди, которая усиливается при дыхании или кашле, головная боль, боль в мышцах и суставах, отсутствие аппетита, слабость и в некоторых случаях одышка (затрудненное дыхание) являются симптомами этого заболевания.



Какие болезни обостряются осенью depositphotos.com

Бронхиолит

Вирус, который поражает детей, в основном, в возрасте до двух лет, бронхиолит - это отек и накопление слизи в самых маленьких дыхательных путях легких.

Пик вируса приходится на осенние и зимние месяцы.

Аллергия

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Опавшие листья - время, когда аллергия может дать о себе знать. Аллергическая астма и ринит особенно распространены, когда споры плесени накапливаются на опавших листьях или в сырых помещениях. Аллергический ринит обычно можно лечить с помощью безрецептурных препаратов, таких как антигистаминные препараты, хотя в случаях тяжелой астмы может потребоваться дополнительное лечение

Ранее мы писали, почему организму нужен витамин Е.

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