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Какие болезни обостряются осенью

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В начале осени организм переживает перестройку на новый "режим" и потому его защитные силы крайне ослаблены.
Какие болезни обостряются осенью
Какие болезни обостряются осенью
depositphotos.com

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Простуда и грипп - это довольно распространенные заболевания осенью.  Но также в это время года обостряются и другие болезни. Ivona расскажет, какие проблемы со здоровье могут возникать осенью.

  • Депрессия

Психолог  Роберто Кастильехо  объясняет , что  это происходит потому что мелатонин, гормон, отвечающий за регуляцию сна и температуру тела, повышается за счет уменьшения солнечного света. Как следствие, серотонин, гормон счастья, уменьшается, что вызывает у нас больше апатии, усталости, сонливости или грусти.

  • Конъюнктивит

Влага также увеличивает количество инфекций в слизистых оболочках, поэтому конъюнктивит является еще одним заболеванием, которое чаще всего встречается осенью.

Какие болезни обостряются осенью
Какие болезни обостряются осенью
depositphotos.com

  • Проблемы с сердцем

Поскольку организм стремится адаптироваться к изменениям температуры, это может привести к перегрузке сердечно-дыхательной системы. Согласно исследованиям сезонные изменения могут изменять циркадные ритмы и влиять на работу сердца.

  • Пневмония

Это полное или частичное воспаление легких, вызванное вирусной, бактериальной инфекцией и реже другими агентами, такими как грибки, хотя в 40% случаев пневмония имеет неизвестное происхождение.

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Озноб, потливость, кашель с мокротой, боль в груди, которая усиливается при дыхании или кашле, головная боль, боль в мышцах и суставах, отсутствие аппетита, слабость и в некоторых случаях одышка (затрудненное дыхание) являются симптомами этого заболевания.

Какие болезни обостряются осенью
Какие болезни обостряются осенью
depositphotos.com

  • Бронхиолит

Вирус, который поражает детей, в основном, в возрасте до двух лет, бронхиолит - это отек и накопление слизи в самых маленьких дыхательных путях легких.
Пик вируса приходится на осенние и зимние месяцы. 

  • Аллергия 

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Опавшие листья  - время, когда аллергия может  дать о себе знать. Аллергическая астма и ринит особенно распространены, когда споры плесени накапливаются на опавших листьях или в сырых помещениях.   Аллергический ринит обычно можно лечить с помощью безрецептурных препаратов, таких как антигистаминные препараты, хотя в случаях тяжелой астмы может потребоваться дополнительное лечение

Ранее мы писали, почему организму нужен витамин Е. 

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Теги: болезни, осенние болезни, депрессия
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