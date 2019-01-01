Узнайте, что рекомендует делать стоматолог.

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Стоматолог Юлия Селютина на своей страничке в Instagram рассказала. что делать если “хрустнула“ челюсть и как это может отразиться на здоровье. .

Стоматолог отметила, что щелкает не челюсть, а височно-нижнечелюстной сустав.

При этом обязательно нужно идти к врачу для постановки диагноза и начала лечения.

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Что, к примеру, может послужить причиной:

Нарушение прикуса;

Потеря зубов;

Некорректно восстановленная анатомия зубов с помощью пломб, коронок, протезов;

Некоторые скелетные аномалии;

Травмы.

Щелканье в суставе встречается довольно часто.

Может возникать при открывании, закрывании рта или во время жевания.



Что делать, если "хрустнула" челюсть? depositphotos.com

Осматривает и собирает анамнез;

Ставит предварительный диагноз;

Назначает дополнительные методы исследования (КЛКТ, ТРГ, МРТ, диагностические модели, миография, сонография, гнатография и т.д.).

Что делает врач для диагностики:

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Далее в зависимости от клинической ситуации выбирается метод лечения - от избирательной пришлифовки окклюзионных контактов или лечения на съемном ортотике до хирургического вмешательства в сустав и его протезирования.

Понимаете, что простой “щелк“ может перерасти в нечто серьезное?



При появлении такого симптома лучше всего снизить нагрузку на сустав и как можно скорее записаться к врачу.

Потому что если проблему не решать, то она приведет к:

частичному или полному ограничению открывания рта;

нарушению слуха;

невралгии тройничного или лицевого нервов;

необратимому повреждению суставной головки или диска.

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