Что делать, если "хрустнула" челюсть?
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Стоматолог Юлия Селютина на своей страничке в Instagram рассказала. что делать если “хрустнула“ челюсть и как это может отразиться на здоровье. .
Стоматолог отметила, что щелкает не челюсть, а височно-нижнечелюстной сустав.
При этом обязательно нужно идти к врачу для постановки диагноза и начала лечения.
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Что, к примеру, может послужить причиной:
- Нарушение прикуса;
- Потеря зубов;
- Некорректно восстановленная анатомия зубов с помощью пломб, коронок, протезов;
- Некоторые скелетные аномалии;
- Травмы.
Щелканье в суставе встречается довольно часто.
Может возникать при открывании, закрывании рта или во время жевания.
Что делает врач для диагностики:
- Осматривает и собирает анамнез;
- Ставит предварительный диагноз;
- Назначает дополнительные методы исследования (КЛКТ, ТРГ, МРТ, диагностические модели, миография, сонография, гнатография и т.д.).
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Далее в зависимости от клинической ситуации выбирается метод лечения - от избирательной пришлифовки окклюзионных контактов или лечения на съемном ортотике до хирургического вмешательства в сустав и его протезирования.
Понимаете, что простой “щелк“ может перерасти в нечто серьезное?
При появлении такого симптома лучше всего снизить нагрузку на сустав и как можно скорее записаться к врачу.
Потому что если проблему не решать, то она приведет к:
- частичному или полному ограничению открывания рта;
- нарушению слуха;
- невралгии тройничного или лицевого нервов;
- необратимому повреждению суставной головки или диска.
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