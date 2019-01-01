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Что делать, если "хрустнула" челюсть?

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Узнайте, что рекомендует делать стоматолог.
Что делать, если "хрустнула" челюсть?
Что делать, если "хрустнула" челюсть?
depositphotos.com

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Стоматолог Юлия Селютина на своей страничке в Instagram рассказала. что делать если “хрустнула“ челюсть и как это может отразиться на здоровье. . 

Стоматолог отметила, что щелкает не челюсть, а височно-нижнечелюстной сустав.
При этом обязательно нужно идти к врачу для постановки диагноза и начала лечения.
.
Что, к примеру, может послужить причиной:

  • Нарушение прикуса;
  • Потеря зубов;
  • Некорректно восстановленная анатомия зубов с помощью пломб, коронок, протезов;
  • Некоторые скелетные аномалии;
  • Травмы.

Щелканье в суставе встречается довольно часто.
Может возникать при открывании, закрывании рта или во время жевания.

Что делать, если
Что делать, если "хрустнула" челюсть?
depositphotos.com

Что делает врач для диагностики:

  • Осматривает и собирает анамнез;
  • Ставит предварительный диагноз;
  • Назначает дополнительные методы исследования (КЛКТ, ТРГ, МРТ, диагностические модели, миография, сонография, гнатография и т.д.).

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Далее в зависимости от клинической ситуации выбирается метод лечения - от избирательной пришлифовки окклюзионных контактов или лечения на съемном ортотике до хирургического вмешательства в сустав и его протезирования.
Понимаете, что простой “щелк“ может перерасти в нечто серьезное?

При появлении такого симптома лучше всего снизить нагрузку на сустав и как можно скорее записаться к врачу.
Потому что если проблему не решать, то она приведет к:

  • частичному или полному ограничению открывания рта;
  • нарушению слуха;
  • невралгии тройничного или лицевого нервов;
  • необратимому повреждению суставной головки или диска.

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Теги: стоматолог, челюсть, хруст челюсти
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