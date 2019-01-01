Что делать, если вес перестал снижаться?

Если килограммы не уходят, это не значит, что прогресса в похудении нет.

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Процесс похудения не может быть линейным, это значит, что сброс веса происходит не равномерно, и если за первую неделю дефицита калорий у вас может уйти 3 килограмма, то на четвертой неделе весы в лучшем случае покажут минус 0,5. Почему так происходит?

Первая и самая популярная причина состоит в том, что изменение калорийности рациона вводит организм в стресс, так как он привык получать одно количество энергии, а теперь вы сократили этот объем. Особенно это касается тех, кто сразу переходит на питание экстремальной калорийности (900-1200 ккал). Для того, чтобы привыкнуть к новой калорийности, потребуется время. В этот период организм снижает потребление энергии, чтобы сбалансировать энергетический обмен. И как раз в это время, когда калорийность становится привычной – наступает снижение интенсивности похудения или эффект плато, то есть “мертвая точка“, с которой вы не можете сдвинуться, не смотря на дефицит калорий.

Вторая теория возникновения эффекта плато основана на так называемом Set Point. Тело естественным образом пытается поддерживать определенный диапазон веса, в котором всем системам организма наиболее комфортно и который заложен генетически. Если вы снова и снова застреваете в одном и том же весе, возможно, вы достигли зоны комфорта. Дальнейшее снижение будет проходить затруднительно и вес в скором времени может вернуться к этой точке.

Другие факторы, которые могут повлиять на потерю веса, включают проблемы со щитовидной железой или надпочечниками, влияние лекарств, которые вы принимаете, беременность, кормление грудью, менопауза или отказ от курения.

Вы перестали придерживаться дефицита калорий. Большинство людей немного расслабляются после первоначальной потери веса. Вы привыкаете к рациону, чувствуете себя более уверенно, выбирая еду и размеры порций, и начинаете игнорировать калорийность питания. Результатом является поддержание веса вместо дальнейшего снижения.

Что делать, если вес перестал снижаться? derenivska-kupil.ua

Как же преодолеть эту точку и продолжить снижение веса до желаемого показателя?

От обратного

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Одним из рабочих методов является постепенное повышение калорийности и снижение в дальнейшем. Таким образом вы не даете организму привыкнуть к низкой калорийности и замедлить процессы энергетического обмена. Достаточно повысить суточный рацион на 300 калорий, и вы заметите, как вес начнет снижаться снова. Повышение калорийности должно происходить за счет сложных углеводов или белков. Но данный метод работает только в том случае, если вы уверены в том, что находитесь в дефиците калорий и ваша калорийность уже достаточно низкая.

Изменение калорийности с весом

Чем меньше вес, тем меньше калорий нам требуется. Если вы потребляете столько же калорий, сколько потребляли в начале похудения, то скорее всего вы уже не в дефиците. Пересчитайте ваши показатели в соответствии с весом.

Добавьте физическую активность

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Если до этого вы уделяли внимание лишь питанию, то теперь самое время подключить физическую активность и увеличить термогенез. Регулярная ходьба, пробежки или домашние тренировки – выбирайте любую приятную и комфортную активность для вас.



Что делать, если вес перестал снижаться? depositphotos.com

Силовые тренировки

Когда вы теряете вес, часть из которого - мышцы, ваш метаболизм замедляется. Поэтому стоит сосредоточиться на потере жира, сохраняя и наращивая мышцы. Кроме того, чем больше мышечной массы, тем больше энергии тратит наше тело в состоянии покоя.

Слишком много тренировок

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Обратная сторона медали, когда помимо дефицита калорий вы изнуряете себя интенсивными и частыми тренировками без должного времени на отдых. Если вы резко увеличиваете интенсивность упражнений, тело реагирует на это уменьшением количества калорий, которые вы сжигаете в течение оставшейся части дня. Обязательно делайте перерывы для отдыха и восстановления. Хорошим вариантом будет варьирование интенсивности и типа тренировок.

Поиграйте с соотношением БЖУ

Периодические изменения в соотношении белков, жиров и углеводов могут помочь сдвинуть вес с мертвой точки, но не снижайте макронутриенты до критических показателей. Хорошим примером является белково-углеводное чередование. Когда один день у вас преобладают углеводы, а другой белки. Но не стоит увлекаться подобным рационом. Запомните, ежедневно в вашем рационе должен присутствовать каждый из этих нутриентов.



Что делать, если вес перестал снижаться? depositphotos.com

Позаботьтесь о себе

Еще одной причиной плато может стать стресс или усталость. Если отсутствие прогресса в похудении настигло вас в период проблем на работе, в личной жизни, большого объема работы или бессонниц, то скорее всего для дальнейшего прогресса вам стоит позаботиться о своим психологическом состоянии и урегулировать получение стресса. Для нормального снижения веса обязательным критерием является полноценный сон и отдых.

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Отсутствие прогресса может демотивировать, но вы должны понимать, что этот процесс – нормальный, и встречается практически у каждого худеющего. Все, что требуется от вас – терпение. Примите данный вызов творчески: поиграйте с питанием, тренировками, научитесь слушать себя и свой организм, тогда дальнейший прогресс не заставит долго ждать.

Автор- нутрициолог, спортивный диетолог Маханева Дарина

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