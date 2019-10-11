Переключиться на мобильную версию
Женский портал
Тренды:

Анита Луценко поделилась эффективным упражнением на пресс

Комментариев: 0
Выполнение этого упражнения не займет много времени.
Анита Луценко поделилась эффективным упражнением на пресс
Анита Луценко поделилась эффективным упражнением на пресс
facebook.com/pg/anitasporty

Читай также: Как быстро накачать ягодицы: ТОП-3 тренировки

Популярный украинский фитнес-тренер Анита Луценко часто на своей страничке в Instagram делится упражнениями, которые следует добавить в свои домашние тренировки. В этот раз Анита показала упражнение на пресс.

Пресс. 20 раз + 10 пружинок / 3 подхода и будет вам счастье - написала Анита

Читай также: Сколько пить воды: совет Аниты Луценко

Стоит отметить, что кроме упражнения нужно не забывать про правильное питание. Не нужно каждый день делать тренировки на пресс, достаточно будет 2-3 раз в неделю. Не забывайте чередовать кардио тренировки и силовые. 

Ранее мы делились упражнениями для спины. 

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Ivona.bigmir.net:) в Facebook и Instagram.

Поделись:
Теги: Анита Луценко, упражнения, пресс, упражнение на пресс, упражнения дома
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • Ivona в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 600 символов
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
http://ivona.bigmir.net/drugs
Реклама
Реклама
Реклама

Внутри Ivona

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь