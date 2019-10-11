Анита Луценко поделилась эффективным упражнением на пресс

Выполнение этого упражнения не займет много времени.

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Популярный украинский фитнес-тренер Анита Луценко часто на своей страничке в Instagram делится упражнениями, которые следует добавить в свои домашние тренировки. В этот раз Анита показала упражнение на пресс.

Пресс. 20 раз + 10 пружинок / 3 подхода и будет вам счастье - написала Анита

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Стоит отметить, что кроме упражнения нужно не забывать про правильное питание. Не нужно каждый день делать тренировки на пресс, достаточно будет 2-3 раз в неделю. Не забывайте чередовать кардио тренировки и силовые.

Ранее мы делились упражнениями для спины.

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