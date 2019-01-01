"Маю силу" - социальная инициатива Партнерства "Зупинимо туберкульоз Україна"

Партнерство "Зупинимо туберкульоз Україна" проводит информационную кампанию.

Украина является одной из десяти стран с самым высоким уровнем заболеваемости мультирезистентным туберкулезом в мире. Партнерство “Зупинимо туберкульоз Україна“ создало социальную инициативу “Маю силу“.

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Главная задача “Маю силу“: обратить внимание как можно большего числа украинцев на то, что страшно не само заболевание (оно излечимо), а то, что люди очень поздно обращаются за квалифицированной помощью, поздно обнаруживают, что они больны. По статистике к общему числу заболевших добавляется еще 23% невыявленных случаев.

Поэтому мы проводим информационную кампанию, в ходе которой призываем украинцев узнать больше, избавиться от мифов, заложенных еще советским здравоохранением, и быть ответственным за свою жизнь и здоровье. Пройти тестирование онлайн-тестирование, чтобы понять находитесь ли вы в зоне риска, обратиться к семейному врачу, сделать флюрографию. Страх порождает желание не замечать проблему, а именно с преодоления страха и глобальной информированности и надо начинать.

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Кульминационной точкой акции “Маю силу“, будет концертная программа, которая воплощает главную идею акции. Имеют силу те, кто борется с болезнью, и те, кто помогает бороться. На сцену выйдут представители организаций, которые занимаются проблемами туберкулеза, певцы, артисты, музыканты, которые своим участием убеждают общество: пришло время не просто обратить внимание на проблему, а решать ее системно.

В концерте участвуют: оперные певцы Алена Гребенюк, Георгий Нечаев, Вера Багринец, телеведущий Олег Панюта, общественный деятель и певица Анжелика Рудницкая, певицы Юлия Войс и Ксения Эльтухи, пианистка Александра Морозова, квартет DEKRU, участник проекта «Танцы со звездами» Макс Ежов.

Просим вас присоединиться к этой социальной инициативе и стать медиа-партнерами акции “Маю силу“.

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