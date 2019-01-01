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Что следует знать об интерфероне

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Узнайте насколько эффективны и безопасны для человека препараты, содержащие интерферон.
Что следует знать об интерфероне
Что следует знать об интерфероне
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Популярный украинский педиатр Евгений Комаровский на своей страничке в Instagram рассказал, что следует знать о лекарствах на основе интерферона.

Комаровский отметил, что многие слышали, что организм человека вырабатывает интерферон — особый белок, который не только обладает выраженной противовирусной активностью, но и регулирует многие иммунные реакции.⠀

Существуют лекарственные средства на основе интерферона. У медицинской науки есть вполне определенное отношение к этим препаратам, и это отношение вы должны знать.

Что следует знать об интерфероне
Что следует знать об интерфероне
depositphotos.com


Интерферон как лекарство существует в двух разновидностях:

Натуральный интерферон, получаемый из лейкоцитов донорской крови. Этот препарат в большинстве стран с развитой медициной в настоящее время практически не применяют. Во-первых, потому, что используется донорская кровь, поэтому нельзя исключить попадание в готовый препарат возбудителей кровяных инфекций (ВИЧ, гепатиты). Во-вторых, потому, что состав таких интерферонов нестабильный, и в препаратах всегда присутствуют нежелательные компоненты белкового происхождения. В-третьих (и это, пожалуй, самое главное), потому, что, несмотря на массовое применение, отсутствуют доказательства эффективности натуральных интерферонов, используемых в виде капель в нос для лечения ОРВИ.

Искусственный, т. н. рекомбинантный интерферон, созданный посредством генно-инженерных технологий.⠀

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Рекомбинантный интерферон используется в виде инъекций и применяется для терапии очень опасных болезней, которые уж точно не имеют отношения к родительскому самолечению (гепатиты В, С и D, герпес, некоторые онкологические заболевания). Рекомбинантный интерферон также выпускается в лекарственных формах для ректального и местного применения и рекомендуется для профилактики и лечения ОРВИ.

Педиатр обратил внимание, что в большинстве стран с развитым здравоохранением подобные препараты не применяются, поскольку их эффективность вызывает весьма обоснованные сомнения.

Ранее мы писали, чем опасен сидячий образ жизни. 

 

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Теги: доктор Комаровский, советы доктора Комаровского, интерферон
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