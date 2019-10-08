Более 2 миллиардов человек в мире страдают нарушениями зрения или слепотой.

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В мире насчитывается не менее 2,2 миллиарда случаев нарушения зрения или слепоты, при этом в миллиарде случаев эти проблемы можно было бы предотвратить — за счет своевременной диагностики, профилактики и лечения.



В докладе, опубликованном в преддверии Всемирного дня зрения, который ежегодно проводится 10 октября, отмечается, что старение населения, изменение образа жизни и ограниченный доступ к офтальмологической помощи, особенно в странах с низким и средним уровнем дохода, являются одними из основных факторов роста числа людей с нарушениями зрения.

Болезни глаз и нарушения зрения — очень распространенное явление, и слишком часто они остаются без лечения, — говорит Генеральный директор ВОЗ д-р Тедрос Адханом Гебрейесус. — Люди, нуждающиеся в офтальмологической помощи, должны иметь возможность получать качественные услуги, не испытывая при этом финансовых трудностей. Включение офтальмологической помощи в национальные планы и пакеты базового медицинского обслуживания является важным элементом в работе каждой страны по достижению всеобщего охвата услугами здравоохранения.

Во всем мире насчитывается не менее 2,2 миллиарда случаев нарушения зрения или слепоты, причем более 1 миллиарда из них являются следствием отсутствия профилактики или лечения.



Около миллиарда случаев нарушений зрения можно было предотвратить — ВОЗ depositphotos.com

Основные причины роста числа случаев нарушения зрения

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Обычно в центре внимания национальных стратегий профилактики глазных заболеваний и других стратегий в области оказания офтальмологической помощи находятся приводящие к нарушениям зрения и слепоте заболевания, такие как катаракта, трахома и аномалии рефракции. Однако глазные заболевания и состояния, которые, как правило, не приводят к нарушениям зрения, такие как сухость глаз и конъюнктивит, не должны оставаться без внимания, поскольку, согласно докладу, во всех странах они являются одной из основных причин обращения за офтальмологической помощью.

Демографический рост в сочетании со старением населения приведет к значительному увеличению общего числа людей с глазными заболеваниями и нарушениями зрения, поскольку их распространенность растет с возрастом.

Среди других основных факторов наиболее распространенных заболеваний глаз можно назвать следующие:

Миопия (близорукость): слишком много времени, проводимого в помещении, и большие зрительные нагрузки, связанные с взаимодействием с близко расположенными предметами, приводят к развитию близорукости. Увеличение количества времени, проводимого на открытом воздухе, может снизить этот риск.

Диабетическая ретинопатия: все больше людей живет с диабетом, особенно диабетом 2-го типа, который без диагностики и лечения может привести к нарушению зрения. Ретинопатия в определенный момент развивается почти у всех больных диабетом. Регулярные проверки зрения и правильное ведение диабета могут защитить людей от этого глазного заболевания.

Несвоевременная диагностика: в условиях низкого качества или недостаточно комплексного характера офтальмологической помощи многие люди не имеют возможности регулярно проходить проверки зрения, позволяющие выявлять нарушения зрения и назначать соответствующую профилактическую помощь или лечение.

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