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Стоматолог рассказала, может ли жевательная резинка быть полезной

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Узнайте, можно ли жевать жвачку.
Стоматолог рассказала, может ли жевательная резинка быть полезной
Стоматолог рассказала, может ли жевательная резинка быть полезной
pinterest.com

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Вокруг жевательной резинки очень много споров. Одни говорят, что она полезна, другие наоборот. Стоматолог Юлия Селютина на своей страничке в Instaram развеяла мифы о жевательной резинке. 

Стоматолог отметила, что жевательная резинка - удобное средство гигиены полости рта, когда вы находитесь вне дома, и нет возможности воспользоваться щеткой или зубной нитью. Жвачка поможет удалить остатки пищи, нормализовать кислотно-щелочной баланс и освежить дыхание. Вызывает обильное слюноотделение и омывает зубы - это дополнительное очищение зубов и удаление остатков пищи. Жевать в течение 10-15 минут.

Стоматолог рассказала, может ли жевательная резинка быть полезной
Стоматолог рассказала, может ли жевательная резинка быть полезной
pinterest.com

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Стоматолог рекомендует покупать резинку без сахара, он остается в полости рта, а бактерии им питаются и размножаются. В состав жвачки может входить ксилит - это сахарозаменитель, обладающий бактерицидными свойствами. Он не позволяет бактериям размножаться и снижает риск возникновения кариеса. Фосфат кальция в составе (E341iii) увеличивает количество кальция в слюне, это обеспечивает реминерализацию - укрепление эмали зубов.

Нужно отметить, что частое использование жевательной резинки с “эффектом отбеливания” может стать причиной истирания эмали.

От жвачки выпадают пломбы - ЭТО МИФ! Если пломба качественно поставлена, то жевание жвачки не является помехой.

Стоматолог рассказала, может ли жевательная резинка быть полезной
Стоматолог рассказала, может ли жевательная резинка быть полезной
pinterest.com

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Нежелательно использование жвачки людям, страдающим заболеваниями височно-нижнечелюстного сустава - это может усугубить патологию. Детям можно давать жвачку, когда они уже понимают что ее нужно пожевать и выплюнуть, а не глотать (примерно с 5 лет). Наличие в составе добавки Е-131 - это краситель “Синий патентованный V“ должно насторожить вас, он может вызывать расстройство ЖКТ, приступы астмы, крапивницы, его не следует употреблять при аллергии на аспирин..

Нельзя давать детям жвачку на “голодный” желудок, не употребляйте больше упаковки в день (может оказывать слабительное действие) и исключите жвачку, если имеется гастрит, язва или периодические боли в животе.

Ранее мы писали, как ускорить метаболизм с утра. 

 

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Теги: жевательная резинка, польза жевательной резинки, вред жевательной резинки, стоматолог
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