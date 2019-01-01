Какие витамины улучшают зрения

Узнайте, какие витамины нужны глазам.

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Какие витамины и питательные вещества полезны для глаз? Этот вопрос многие задавали себе. Ivona подготовила список витаминов и минералов, которые помогут вашим глазам быть здоровыми

Витамин А

Витамин А (также известный как ретинол) принадлежит к семейству каротиноидов. Бета-каротин, ликопин, лютеин и зеаксантин также являются каротиноидами.

Эти ингредиенты защищают клетки от свободных радикалов. Каротиноиды очень важны, потому что они создают фоторецепторы в сетчатке, которые помогают сохранить глаза здоровыми.

Лютеин и зеаксантин являются единственными каротиноидами, обнаруженными в сетчатке и хрусталике глаза. Исследования показывают, что потребление лютеина и зеаксантина снижает риск развития возрастных заболеваний глаз.

Недостаток этих питательных веществ может вызвать проблемы со зрением.

В каких продуктах содержится витамин А:

Молоко, сыр, морковь, брокколи, картофель, масло, шпинат, тыква, дыня, яйца, персики, манго, горох, грейпфрут, абрикос или цветные фрукты и овощи.



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Витамин В

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Комплекс витаминов B, в частности, витамин B1 (тиамин), B2 (рибофлавин), B6, B12 и фолиевая кислота, помогают защитить глаза от дегенеративных заболеваний. Дефицит витамина В может также увеличить чувствительность к свету.

В каких продуктах содержится витамин В:

Говядина, мясо птицы, печень куриная, свиная, яичные желтки, бобовые,

грибы, брокколи.

Витамин С

Витамин С или аскорбиновая кислота является важным антиоксидантом, который защищает от свободных радикалов, защищая клетки и их иммунную систему. Витамин С также помогает снизить риск развития заболеваний глаз.

В каких продуктах содержится витамин С:



Цветная капуста, шиповник, черная смородина, перец, апельсины, лимоны, шпинат.



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Витамин Е

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Витамин Е, или токоферол, помогает клеткам защищаться от окислительного стресса, который может привести к дегенеративным заболеваниям глаз, таким как катаракта и дегенерация желтого пятна. Окислительный стресс - это неспособность организма противодействовать выработке свободных радикалов из-за недостатка антиоксидантов.

В каких продуктах содержится витамин Е:

Миндаль, авокадо, спаржа, орехи, соя, оливки и оливковое масло.

Цинк

Цинк является мощным антиоксидантом, который помогает организму усваивать витамин А и помогает бороться со слепотой и дегенерацией желтого пятна.

В каких продуктах содержится цинк:

Орехи, тыквенные семечки, имбирь, помидоры, чечевица, говядина.

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