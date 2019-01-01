Диетолог рассказала, как избавиться от пищевых предрассудков
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Популярный украинский диетолог Светлана Фус на своей страничке в Instagram дала несколько советов, как избавиться от пищевых предрассудков.
Диетолог проекта “Зважені та щасливі“ объяснила, что пищевые предрассудки — это установки, через которые мы смотрим на определенные продукты и блюда, забывая, что наука идёт вперёд и каждый из нас индивидуален — влияние определённых продуктов не одинаково.⠀
От предрассудков сложно уйти, так как это продукт общественного сознания.
Фус отмечает, что мы не можем контролировать процесс формирования их, но мы можем уменьшить их влияние на нас.
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Диетолог рекомендует расширять знания о своих пищевых предрассудках. А именно — быть критичными и избирательным к поступающей информации. Ведь в нашем мире есть манипуляции СМИ, провокации кумиров общества или просто непроверенные факты.⠀
Какие выводы следует сделать?
- Учитесь проверять информацию. Да, это вопрос практики, времени и заинтересованности.
- Расширяйте знания о ваших пищевых пристрастиях, находите достоверные источники, обращайте внимания на исследования.
- И последнее: составьте список самых популярных для вас предрассудков и вперёд проверять их лично.
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