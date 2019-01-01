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Диетолог рассказала, как избавиться от пищевых предрассудков

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Узнайте, что советует диетолог.
Диетолог рассказала, как избавиться от пищевых предрассудков
Диетолог рассказала, как избавиться от пищевых предрассудков
pinterest.com

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Популярный украинский диетолог Светлана Фус на своей страничке в Instagram дала несколько советов, как избавиться от пищевых предрассудков.

Диетолог проекта “Зважені та щасливі“ объяснила, что пищевые предрассудки — это установки, через которые мы смотрим на определенные продукты и блюда, забывая, что наука идёт вперёд и каждый из нас индивидуален — влияние определённых продуктов не одинаково.⠀

От предрассудков сложно уйти, так как это продукт общественного сознания.
Фус отмечает, что мы не можем контролировать процесс формирования их, но мы можем уменьшить их влияние на нас.

Диетолог рассказала, как избавиться от пищевых предрассудков
Диетолог рассказала, как избавиться от пищевых предрассудков
pinterest.com

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Диетолог рекомендует расширять знания о своих пищевых предрассудках. А именно — быть критичными и избирательным к поступающей информации. Ведь в нашем мире есть манипуляции СМИ, провокации кумиров общества или просто непроверенные факты.⠀

Какие выводы следует сделать?

  • Учитесь проверять информацию. Да, это вопрос практики, времени и заинтересованности.
  • Расширяйте знания о ваших пищевых пристрастиях, находите достоверные источники, обращайте внимания на исследования.
  • И последнее: составьте список самых популярных для вас предрассудков и вперёд проверять их лично.

Ранее мы писали, почему есть жареное вредно.

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Теги: диетолог, советы диетолога, Светлана Фус, пищевые предрассудки
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