Переключиться на мобильную версию
Женский портал
Тренды:

Кому нельзя есть чеснок

Комментариев: 0
Есть болезни и состояния человека, при которых чеснок строго противопоказан.
Кому нельзя есть чеснок
Кому нельзя есть чеснок
depositphotos.com

Читай также: Какие продукты нельзя есть натощак

О том, что чеснок полезен знают все. Сейчас  этот продукт особенно популярен, ведь сезон простуд начался. Хоть чеснок и помогает укрепить иммунитет, не стоит забывать про меру и некоторые противопоказания. Ivona расскажет, кому не стоит увлекаться этим продуктом.

  • Тем, у кого низкое кровяное давление

Свойства чеснока помогают нам снизить кровяное давление, поэтому он очень полезен для людей, страдающих гипертонией.  Но вот тем у кого низкое артериальное давление следует есть чеснока очень мало.

Кому нельзя есть чеснок
Кому нельзя есть чеснок
depositphotos.com

  • Перед операцией

Рекомендуется не употреблять чеснок за несколько дней до операции, так как это может вызвать кровотечение из-за торможения производства тромбоцитов. Кроме того, тем, у кого есть проблемы со свертываемостью крови или кровотечением, следует избегать употребления чеснока.

  • Щитовидная железа

Чеснок не нужно есть, если у вас есть проблемы со щитовидной железой и вы принимаете лекарства, это может повлиять на поглощение йода и регуляцию гормонов щитовидной железы.

  • У кого проблемы с желудком

Читай также: Полезные специи для иммунитета

Чеснок - это пища, которую трудно переваривать, и поэтому людям со склонностью к рефлюксу, кислотности и другим заболеваниям желудка следует уменьшить или даже прекратить употребление чеснока, чтобы предотвратить раздражение слизистых оболочек. Поэтому, если у вас проблемы с желудочно-кишечным трактом, вам следует проконсультироваться с врачом о целесообразности использования чеснока в вашем рационе.

Кому нельзя есть чеснок
Кому нельзя есть чеснок
depositphotos.com

  • Диабетики

Люди с диабетом и особенно те, кто принимает лекарства для лечения диабета, должны быть очень осторожны с чесноком, поскольку он обладает гипогликемическим действием, то есть способен снижать уровень глюкозы.

  • Аллергия

При том, что лишь небольшой процент людей испытывает аллергию при употреблении чеснока, этот факт не стоит сбрасывать со счетов. Даже слабо выраженная аллергия может привести к изжоге, метеоризму, раздражению слизистых оболочек глаз.

  • Беременным

Читай также: Как укрепить иммунитет с помощью питания

Что касается чеснока во время беременности и кормления грудью, его можно употреблять в умеренных количествах. Но лечение препаратами, такими как чесночные капсулы не рекомендуется. Однако в любом случае вам всегда следует проконсультироваться с гинекологом или терапевтом, чтобы избежать осложнений.

Ранее мы писали, чем опасен сидячий образ жизни.

 

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Ivona.bigmir.net:) в Facebook и Instagram.

Поделись:
Теги: чеснок, противопоказания, простуда
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • Ivona в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 600 символов
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
http://ivona.bigmir.net/drugs
Реклама
Реклама
Реклама

Внутри Ivona

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь