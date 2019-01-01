Есть болезни и состояния человека, при которых чеснок строго противопоказан.

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О том, что чеснок полезен знают все. Сейчас этот продукт особенно популярен, ведь сезон простуд начался. Хоть чеснок и помогает укрепить иммунитет, не стоит забывать про меру и некоторые противопоказания. Ivona расскажет, кому не стоит увлекаться этим продуктом.

Тем, у кого низкое кровяное давление

Свойства чеснока помогают нам снизить кровяное давление, поэтому он очень полезен для людей, страдающих гипертонией. Но вот тем у кого низкое артериальное давление следует есть чеснока очень мало.



Кому нельзя есть чеснок depositphotos.com

Перед операцией

Рекомендуется не употреблять чеснок за несколько дней до операции, так как это может вызвать кровотечение из-за торможения производства тромбоцитов. Кроме того, тем, у кого есть проблемы со свертываемостью крови или кровотечением, следует избегать употребления чеснока.

Щитовидная железа

Чеснок не нужно есть, если у вас есть проблемы со щитовидной железой и вы принимаете лекарства, это может повлиять на поглощение йода и регуляцию гормонов щитовидной железы.

У кого проблемы с желудком

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Чеснок - это пища, которую трудно переваривать, и поэтому людям со склонностью к рефлюксу, кислотности и другим заболеваниям желудка следует уменьшить или даже прекратить употребление чеснока, чтобы предотвратить раздражение слизистых оболочек. Поэтому, если у вас проблемы с желудочно-кишечным трактом, вам следует проконсультироваться с врачом о целесообразности использования чеснока в вашем рационе.



Кому нельзя есть чеснок depositphotos.com

Диабетики

Люди с диабетом и особенно те, кто принимает лекарства для лечения диабета, должны быть очень осторожны с чесноком, поскольку он обладает гипогликемическим действием, то есть способен снижать уровень глюкозы.

Аллергия

При том, что лишь небольшой процент людей испытывает аллергию при употреблении чеснока, этот факт не стоит сбрасывать со счетов. Даже слабо выраженная аллергия может привести к изжоге, метеоризму, раздражению слизистых оболочек глаз.

Беременным

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Что касается чеснока во время беременности и кормления грудью, его можно употреблять в умеренных количествах. Но лечение препаратами, такими как чесночные капсулы не рекомендуется. Однако в любом случае вам всегда следует проконсультироваться с гинекологом или терапевтом, чтобы избежать осложнений.

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