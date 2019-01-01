Кому нельзя есть чеснок
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О том, что чеснок полезен знают все. Сейчас этот продукт особенно популярен, ведь сезон простуд начался. Хоть чеснок и помогает укрепить иммунитет, не стоит забывать про меру и некоторые противопоказания. Ivona расскажет, кому не стоит увлекаться этим продуктом.
- Тем, у кого низкое кровяное давление
Свойства чеснока помогают нам снизить кровяное давление, поэтому он очень полезен для людей, страдающих гипертонией. Но вот тем у кого низкое артериальное давление следует есть чеснока очень мало.
- Перед операцией
Рекомендуется не употреблять чеснок за несколько дней до операции, так как это может вызвать кровотечение из-за торможения производства тромбоцитов. Кроме того, тем, у кого есть проблемы со свертываемостью крови или кровотечением, следует избегать употребления чеснока.
- Щитовидная железа
Чеснок не нужно есть, если у вас есть проблемы со щитовидной железой и вы принимаете лекарства, это может повлиять на поглощение йода и регуляцию гормонов щитовидной железы.
- У кого проблемы с желудком
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Чеснок - это пища, которую трудно переваривать, и поэтому людям со склонностью к рефлюксу, кислотности и другим заболеваниям желудка следует уменьшить или даже прекратить употребление чеснока, чтобы предотвратить раздражение слизистых оболочек. Поэтому, если у вас проблемы с желудочно-кишечным трактом, вам следует проконсультироваться с врачом о целесообразности использования чеснока в вашем рационе.
- Диабетики
Люди с диабетом и особенно те, кто принимает лекарства для лечения диабета, должны быть очень осторожны с чесноком, поскольку он обладает гипогликемическим действием, то есть способен снижать уровень глюкозы.
- Аллергия
При том, что лишь небольшой процент людей испытывает аллергию при употреблении чеснока, этот факт не стоит сбрасывать со счетов. Даже слабо выраженная аллергия может привести к изжоге, метеоризму, раздражению слизистых оболочек глаз.
- Беременным
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Что касается чеснока во время беременности и кормления грудью, его можно употреблять в умеренных количествах. Но лечение препаратами, такими как чесночные капсулы не рекомендуется. Однако в любом случае вам всегда следует проконсультироваться с гинекологом или терапевтом, чтобы избежать осложнений.
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