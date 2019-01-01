Узнайте, помогает ли дробное питание похудеть.

Читай также: Коллагеновые добавки эффективны?

Часто можно встретить совет “хотите похудеть, выбирайте дробное питание“. Также обещают, что результат не заставит себя долго ждать. Диетолог, автор книги “Їж, пий, худни“ Наталия Самойленко на своей страничке в Instagram рассказала, действительно ли дробное питание помогает похудеть.

Диетолог отметила, что бытует мнение, что самый правильный режим питания для фигуры — “есть часто и понемногу“. Для здорового человека дробное питание — скорее прихоть, навеянная статьями о похудении в интернете. 3 основных приёма пищи и 2 перекуса в день — норма, а некоторым и 3 приемов вполне достаточно.



Дробное питание: что нужно знать pinterest.com

На самом деле, дробное питание — малые порции еды каждые 2 часа — показано людям, страдающим болезнями ЖКТ, хроническими холециститами, болезнями оперированного желудка, когда нужно потреблять пищу совсем маленькими порциями, для того чтобы облегчить ферментативную активность.Полезным дробное питание может быть беременным женщинам и особо эффективным для тех, кто стремится набрать вес.⠀

Читай также: Какие продукты полезны для печени

Если нужно поднабрать, мы следуем правилам экватора в точности до наоборот — даем зеленый свет “длинным“ углеводам после 15:00. Вместо фаст-фуда и сладкого — качественные продукты, которые не принесут вреда организму: макаронные изделия из твердых сортов пшеницы, цельнозерновой хлеб, рис и каши, крахмалистые овощи, фрукты, молочные продукты (если нет непереносимости).

Ранее мы писали, как еда влияет на ЖКТ,

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Ivona.bigmir.net:) в Facebook и Instagram.​​