Адаптогены: что это такое и как они работают
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В современном мире стресс стал уже постоянным спутником среднестатистического жителя мегаполиса. Дорога, работа с дедлайнами, высокий уровень шума - эти, казалось бы, банальные вещи, к которым мы привыкли, могут быть причиной стресса и хронической усталости. Но существуют вещества природного происхождения, которые могут помочь справиться со стрессом на физиологическом уровне и их название – адаптогены.
Термин “адаптоген“ был впервые предложен в 1940 году ученым из СССР, а именно Н. Лазаревым, когда он описал адаптогены растительного происхождения, которые могут неспецифично улучшать организм человека. Согласно первичному определению адаптогенов, эти вещества должны соответствовать трем критериям: во-первых, адаптогены должны помогать организму человека противостоять широкому спектру неблагоприятных условий, таких как физический, химический или биологический стресс. Это может быть загрязнение окружающей среды, изменение климата, радиация, инфекционные заболевания и т.д. Во-вторых, адаптогены должны поддерживать гомеостаз у людей, то есть эти вещества могут компенсировать или сопротивляться физическим расстройствам, вызванным внешним стрессом. В-третьих, адаптогены не должны вредить нормальным функциям организма человека.
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Если кратко, адаптогены представляют собой группу трав (и некоторые грибы) которые поддерживают естественную способность организма справляться со стрессом. Их называют адаптогенами из-за их уникальной способности “адаптировать“ свою функцию в соответствии с конкретными потребностями организма.
Когда мы сталкиваемся со стрессом, физическим или психическим, наши тела проходят через процесс, который называется общим адаптационным синдромом (ОАС). ОАС - это трехступенчатая реакция: тревога, сопротивление и истощение. Адаптогены помогают нам дольше оставаться в фазе сопротивления благодаря стимулирующему эффекту, который сдерживает фазу истощения.
Когда мы можем адаптироваться к стрессу, мы более работоспособны и чувствуем себя лучше, несмотря на то, что нас беспокоит. Когда вы находитесь в состоянии стресса, надпочечники выделяют гормон стресса кортизол. Кортизол, например, часто является причиной увеличения веса, особенно в области живота. Когда вы уменьшаете стресс с помощью адаптогенов, вы уменьшаете гормоны стресса и, следовательно, их влияние на увеличение веса.
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Адаптогены могут косвенно помочь в решении и других проблем со здоровьем, таких как проблемы с пищеварением, бессонница и другие. Стресс вызывает каскад физических реакций, которые влияют на иммунную функцию, наши гормоны, нашу систему когнитивных функций и наши внутренние часы, называемые циркадным ритмом. Если эти стрессоры сохраняются, это в большинстве случаев приводит к хроническим заболеваниям.
Самые популярные адаптогены
У каждого адаптогена есть разные функции, поэтому выбор зависит от цели, которой вы хотите достичь.
- Адаптогены при длительном стрессе. Ашвагандха и азиатский женьшень могут смягчить долгосрочные источники стресса и гормональный дисбаланс, который может возникнуть в результате этого. Некоторые исследования показали, что “базилик священный“, или тулси, может помочь снизить уровень стресса.
- Адаптогены при остром стрессе и тревоге. Некоторые исследования показывают, что сибирский женьшень, родиола и лимонник могут помочь в преодолении стрессовых реакций. Люди используют сибирский женьшень для укрепления иммунной системы, физической выносливости и сексуального здоровья. Считается, что родиола увеличивает энергию, физическую работоспособность и память, а лимонник улучшает функцию печени и работу желудочно-кишечного тракта. Тем не менее очень мало исследований на людях, подтверждающих эти утверждения.
- Адаптогены для иммунного здоровья. Действие рейши и женьшеня связывали с повышением иммунитета в некоторых исследованиях.
Критика
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Существует огромное количество апокрифических данных, подтверждающих пользу адаптогенов для здоровья, что неудивительно, учитывая, что многие из них постоянно использовались на протяжении веков.
Тем не менее, отсутствие более масштабных, предметных исследований не позволило адаптогенам получить признание в устоявшемся медицинском сообществе. Термин адаптоген не принят в фармакологической, физиологической или основной клинической практике Европейского Союза. Европейское агентство по лекарственным средствам заявляет, что концепция требует дополнительных клинических и доклинических исследований. Большинство доступных исследований, выполненных в Советском Союзе, Корее и Китае до 1980-х годов, были отклонены, потому что исследования были небольшими и плохо спроектированными, с использованием культур клеток животных.
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Одна из трудностей, связанных с исследованиями адаптогенов, заключается в том, что травы могут давать разные результаты у разных людей или в пределах одного человека. В некоторых исследованиях женьшень снимает беспокойство, а в других исследованиях он стимулирует беспокойство.
В связи с этим, рекомендуется не заниматься самолечением и не принимать различные адаптогены в виде БАДов, которые набирают свою популярность, без консультации с лечащим врачом.
Автор- нутрициолог, спортивный диетолог Маханева Дарина
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