Узнайте, чем полезны адаптогены для здоровья.

Адаптогены: что это такое и как они работают depositphotos.com

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В современном мире стресс стал уже постоянным спутником среднестатистического жителя мегаполиса. Дорога, работа с дедлайнами, высокий уровень шума - эти, казалось бы, банальные вещи, к которым мы привыкли, могут быть причиной стресса и хронической усталости. Но существуют вещества природного происхождения, которые могут помочь справиться со стрессом на физиологическом уровне и их название – адаптогены.

Термин “адаптоген“ был впервые предложен в 1940 году ученым из СССР, а именно Н. Лазаревым, когда он описал адаптогены растительного происхождения, которые могут неспецифично улучшать организм человека. Согласно первичному определению адаптогенов, эти вещества должны соответствовать трем критериям: во-первых, адаптогены должны помогать организму человека противостоять широкому спектру неблагоприятных условий, таких как физический, химический или биологический стресс. Это может быть загрязнение окружающей среды, изменение климата, радиация, инфекционные заболевания и т.д. Во-вторых, адаптогены должны поддерживать гомеостаз у людей, то есть эти вещества могут компенсировать или сопротивляться физическим расстройствам, вызванным внешним стрессом. В-третьих, адаптогены не должны вредить нормальным функциям организма человека.



Адаптогены: что это такое и как они работают depositphotos.com

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Если кратко, адаптогены представляют собой группу трав (и некоторые грибы) которые поддерживают естественную способность организма справляться со стрессом. Их называют адаптогенами из-за их уникальной способности “адаптировать“ свою функцию в соответствии с конкретными потребностями организма.

Когда мы сталкиваемся со стрессом, физическим или психическим, наши тела проходят через процесс, который называется общим адаптационным синдромом (ОАС). ОАС - это трехступенчатая реакция: тревога, сопротивление и истощение. Адаптогены помогают нам дольше оставаться в фазе сопротивления благодаря стимулирующему эффекту, который сдерживает фазу истощения.

Когда мы можем адаптироваться к стрессу, мы более работоспособны и чувствуем себя лучше, несмотря на то, что нас беспокоит. Когда вы находитесь в состоянии стресса, надпочечники выделяют гормон стресса кортизол. Кортизол, например, часто является причиной увеличения веса, особенно в области живота. Когда вы уменьшаете стресс с помощью адаптогенов, вы уменьшаете гормоны стресса и, следовательно, их влияние на увеличение веса.

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Адаптогены могут косвенно помочь в решении и других проблем со здоровьем, таких как проблемы с пищеварением, бессонница и другие. Стресс вызывает каскад физических реакций, которые влияют на иммунную функцию, наши гормоны, нашу систему когнитивных функций и наши внутренние часы, называемые циркадным ритмом. Если эти стрессоры сохраняются, это в большинстве случаев приводит к хроническим заболеваниям.



Адаптогены: что это такое и как они работают depositphotos.com

Самые популярные адаптогены

У каждого адаптогена есть разные функции, поэтому выбор зависит от цели, которой вы хотите достичь.

Адаптогены при длительном стрессе. Ашвагандха и азиатский женьшень могут смягчить долгосрочные источники стресса и гормональный дисбаланс, который может возникнуть в результате этого. Некоторые исследования показали, что “базилик священный“, или тулси, может помочь снизить уровень стресса.

Ашвагандха и азиатский женьшень могут смягчить долгосрочные источники стресса и гормональный дисбаланс, который может возникнуть в результате этого. Некоторые исследования показали, что “базилик священный“, или тулси, может помочь снизить уровень стресса. Адаптогены при остром стрессе и тревоге. Некоторые исследования показывают, что сибирский женьшень, родиола и лимонник могут помочь в преодолении стрессовых реакций. Люди используют сибирский женьшень для укрепления иммунной системы, физической выносливости и сексуального здоровья. Считается, что родиола увеличивает энергию, физическую работоспособность и память, а лимонник улучшает функцию печени и работу желудочно-кишечного тракта. Тем не менее очень мало исследований на людях, подтверждающих эти утверждения.

Некоторые исследования показывают, что сибирский женьшень, родиола и лимонник могут помочь в преодолении стрессовых реакций. Люди используют сибирский женьшень для укрепления иммунной системы, физической выносливости и сексуального здоровья. Считается, что родиола увеличивает энергию, физическую работоспособность и память, а лимонник улучшает функцию печени и работу желудочно-кишечного тракта. Тем не менее очень мало исследований на людях, подтверждающих эти утверждения. Адаптогены для иммунного здоровья. Действие рейши и женьшеня связывали с повышением иммунитета в некоторых исследованиях.

Критика

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Существует огромное количество апокрифических данных, подтверждающих пользу адаптогенов для здоровья, что неудивительно, учитывая, что многие из них постоянно использовались на протяжении веков.



Адаптогены: что это такое и как они работают depositphotos.com

Тем не менее, отсутствие более масштабных, предметных исследований не позволило адаптогенам получить признание в устоявшемся медицинском сообществе. Термин адаптоген не принят в фармакологической, физиологической или основной клинической практике Европейского Союза. Европейское агентство по лекарственным средствам заявляет, что концепция требует дополнительных клинических и доклинических исследований. Большинство доступных исследований, выполненных в Советском Союзе, Корее и Китае до 1980-х годов, были отклонены, потому что исследования были небольшими и плохо спроектированными, с использованием культур клеток животных.

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Одна из трудностей, связанных с исследованиями адаптогенов, заключается в том, что травы могут давать разные результаты у разных людей или в пределах одного человека. В некоторых исследованиях женьшень снимает беспокойство, а в других исследованиях он стимулирует беспокойство.

В связи с этим, рекомендуется не заниматься самолечением и не принимать различные адаптогены в виде БАДов, которые набирают свою популярность, без консультации с лечащим врачом.



Автор- нутрициолог, спортивный диетолог Маханева Дарина

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