Всегда ли вирусная инфекция сопровождается насморком
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Популярный украинский педиатр Евгений Комаровский на своей страничке в Instagram рассказал, всегда ли вирусная инфекция сопровождается насморком.
Педиатр обратил внимание, что есть куча вирусных инфекций, которые к насморку не имеют никакого отношения. Та же розеола, энтеровирусные инфекции, да, очень много есть кишечных инфекций, которые вообще никаких симптомов не дают. Или дают только понос, или только сыпь, а насморка не дают.
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Другой вопрос в том, что, когда мы говорим об острых респираторных вирусных инфекциях, которые, как правило, локализуются в верхних дыхательных путях, там насморк и заложенность носа один из основных симптомов заболевания.
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