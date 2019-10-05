Доктор Комаровский ответил на этот вопрос.

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Популярный украинский педиатр Евгений Комаровский на своей страничке в Instagram рассказал, всегда ли вирусная инфекция сопровождается насморком.

Педиатр обратил внимание, что есть куча вирусных инфекций, которые к насморку не имеют никакого отношения. Та же розеола, энтеровирусные инфекции, да, очень много есть кишечных инфекций, которые вообще никаких симптомов не дают. Или дают только понос, или только сыпь, а насморка не дают.

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Другой вопрос в том, что, когда мы говорим об острых респираторных вирусных инфекциях, которые, как правило, локализуются в верхних дыхательных путях, там насморк и заложенность носа один из основных симптомов заболевания.

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