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Как удержать вес

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Узнайте, как сохранить фигуру после похудения.
Как удержать вес
Как удержать вес
pinterest.com

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“Как похудеть?“ - это вопрос, который возникал в голове каждой девушки. О том, как обрести фигуру мечты уже сказано много. Но что делать, когда вам удалось избавиться от лишнего веса и стать обладательницей красивой фигуры?  Диетолог, автор книги “Їж, пий, худни“  Наталия Самойленко на своей страничке в Instagram рассказала, как удержать вес.

Диетолог отметила, что есть семь принципов, которые уберегут фигуру после того, как вы уже похудели и помогут всегда оставаться стройными:⠀

  • Умеренность

Не переедайте и следите за размерами порций, особенно фруктов и сладкого. Кусочек торта не причинит такого уж большого вреда, если вы знаете, когда, в каких количествах и с какими продуктами его сочетать.

Как удержать вес
Как удержать вес
pinterest.com

  •  Пейте воду

Вода влияет на скорость обменных процессов, в том числе и на процессы похудения. 30 мл на 1 кг идеальной массы тела = столько воды вам нужно выпить за день.⠀

  • Помните про правило экватора

После 15:00 метаболизм углеводов в организме замедляется, по этой причине углеводы лучше сместить в первую половину дня. После 15:00 старайтесь не есть сладкое и мучное, каши и пасту, крахмалистые овощи, а также продукты, повышающие инсулин: молоко и сырники, красное мясо.⠀

  • Помните о феномене сумо

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Если к экватору (15:00) мы имеем больше приемов пищи, чем после — вес будет падать. Если наоборот - расти.⠀

Как удержать вес
Как удержать вес
pinterest

  •  Не пропускайте обед и завтрак

Завтрак и обед — стратегически важные приемы пищи. Пропуская их, мы замедляем метаболизм и обрекаем организм на голод в первой половине дня. Он обязательно наверстает упущенное вечером и попросит на ужин самую вредную еду.

  • Будьте осторожными со сладким 

Вашему организму 200-250 г фруктов, 20-30 г сухофруктов или 20-30 г черного шоколада в первой половине дня будет вполне достаточно. Помните, что чрезмерное употребление десертов и фруктов будет способствовать набору веса.⠀

  • Вместо латте и капучино — черный кофе

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Организм воспринимает кофе с молоком, как отдельный прием пищи. Очень вредны для фигуры сладкие сиропы или сливки. В хит-параде “жидкие калории“ также пакетированные соки, молоко и сладкие газированные напитки.“

Ранее мы писали, что следует знать о продуктах с отрицательной калорийностью.

 

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Теги: удержать вес, питание
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