Узнайте, как сохранить фигуру после похудения.

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“Как похудеть?“ - это вопрос, который возникал в голове каждой девушки. О том, как обрести фигуру мечты уже сказано много. Но что делать, когда вам удалось избавиться от лишнего веса и стать обладательницей красивой фигуры? Диетолог, автор книги “Їж, пий, худни“ Наталия Самойленко на своей страничке в Instagram рассказала, как удержать вес.

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Диетолог отметила, что есть семь принципов, которые уберегут фигуру после того, как вы уже похудели и помогут всегда оставаться стройными:⠀

Умеренность

Не переедайте и следите за размерами порций, особенно фруктов и сладкого. Кусочек торта не причинит такого уж большого вреда, если вы знаете, когда, в каких количествах и с какими продуктами его сочетать.



Как удержать вес pinterest.com

Пейте воду

Вода влияет на скорость обменных процессов, в том числе и на процессы похудения. 30 мл на 1 кг идеальной массы тела = столько воды вам нужно выпить за день.⠀

Помните про правило экватора

После 15:00 метаболизм углеводов в организме замедляется, по этой причине углеводы лучше сместить в первую половину дня. После 15:00 старайтесь не есть сладкое и мучное, каши и пасту, крахмалистые овощи, а также продукты, повышающие инсулин: молоко и сырники, красное мясо.⠀

Помните о феномене сумо

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Если к экватору (15:00) мы имеем больше приемов пищи, чем после — вес будет падать. Если наоборот - расти.⠀



Как удержать вес pinterest

Не пропускайте обед и завтрак

Завтрак и обед — стратегически важные приемы пищи. Пропуская их, мы замедляем метаболизм и обрекаем организм на голод в первой половине дня. Он обязательно наверстает упущенное вечером и попросит на ужин самую вредную еду.

Будьте осторожными со сладким

Вашему организму 200-250 г фруктов, 20-30 г сухофруктов или 20-30 г черного шоколада в первой половине дня будет вполне достаточно. Помните, что чрезмерное употребление десертов и фруктов будет способствовать набору веса.⠀

Вместо латте и капучино — черный кофе

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Организм воспринимает кофе с молоком, как отдельный прием пищи. Очень вредны для фигуры сладкие сиропы или сливки. В хит-параде “жидкие калории“ также пакетированные соки, молоко и сладкие газированные напитки.“

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