Узнайте, как глютен влияет на организм.

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Только 1% людей на планете должен отказаться от глютена, все остальные спокойно и с пользой для здоровья могут есть продукты, содержащие глютен - злаки и производные от них. В МОЗ рассказали, как же на самом деле влияет глютен на организм и почему большинству из нас не стоит придерживаться безглютеновой диеты.

О безглютеновой диеты

Безглютеновая диета предполагает полный отказ от продуктов с содержанием глютена или их замену на безглютеновые. Аргументы этой позиции такие: будто глютен откладывается на стенках кишечника и ухудшает его работу, так как не растворяется в воде. Или безглютеновая диета помогает худеть. Или просто помогает чувствовать себя лучше и здоровее.

На самом деле, чтобы делать какие-либо выводы о пользе или вреде глютена, нужно узнать о нем больше.

Что такое глютен

Глютен или клейковина - запасной белок. Он содержится в зернах злаков - пшеницы, ячменя, ржи и всех производных продуктах, включая булочки, батоны и пиво. Также глютен добавляют в колбасные изделия, молочные продукты, различные соусы (кетчуп и майонез). Он придает этим продуктам густоты и вязкости, держит влагу и в некоторых случаях не дает засохнуть.

Глютен абсолютно безопасен для большинства людей и хорошо усваивается организмом.



Нужно ли отказываться от глютена depositphotos.com

Кому нельзя есть глютен

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Есть 1% людей на планете, которым есть глютен противопоказано. Это связано с аутоиммунной болезнью - глютеновой энтеропатией или целиакией. Когда люди с диагнозом целиакии едят глютен, их иммунная система создает антитела, в частности повреждают стенки кишечника. Это нарушает всасывание питательных веществ организмом. Как следствие, человек недополучает жизненно необходимые элементы - железо, фолиевую кислоту и тому подобное.

Людям с целиакией противопоказаны даже 150 миллиграммов глютена. Поэтому единственный способ для них употреблять тот большой ассортимент каш, макарон, выпечки, который обычно едят люди, это покупать те же продукты, но без глютена. Или вообще от них отказаться.

Диагностировать целиакию можно только анализом крови на антитела и биопсией. Если диагноз подтвердится, то только тогда можно “садиться“ на безглютеновой диете.



Нужно ли отказываться от глютена depositphotos.com

Почему не надо отказываться от глютена

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Во всех других случаях полностью отказываться от продуктов с глютеном и переходить на безглютеновых двойников не только не стоит, но и вредно.

Люди, которые отказываются от всех продуктов с глютеном, исключают из рациона цельнозерновые злаки, содержащие отруби из пшеницы, овса, ячменя, ржи. Они обеспечивают наш организм клетчаткой, важными витаминами и питательными веществами, как железо, кальций и белок.

Плюсы здесь конечно тоже есть, ведь кроме цельнозерновых злаков люди прекращают есть печенье, сосиски, белый хлеб, кетчуп. Эти продукты, кроме невинного глютена, содержат и довольно опасные трансжиры, консерванты и сахар. Таким образом, отказываясь от них, люди чувствуют себя здоровее именно потому, что не едят все вышеперечисленные составляющие, а не глютен.

Не существует научно обоснованных исследований, подтверждающих, что безглютеновые продукты полезны или помогают потерять вес.

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