Какие признаки могут помочь выявить наличие тромба.

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Когда в сосудах, которые глубоко залегают, образуются кровяные сгустки, они могут вызывать боль и представлять угрозу для здоровья.

Одышка

Если вы вдруг осознаете, что вам трудно дышать глубоко, это моет быть признаком образования тромба в легких, который известен как легочная эмболия.



Признаки тромба в организме depositphotos.com

Кашель без видимой причины

Если у вас иногда возникают неожиданные приступы сухого кашля, одышки, учащенного сердцебиения и боли в груди, это может быть ЭП (легочная эмболия). Кашель может сопровождаться кровью, а это серьезный повод обратится к врачу. Причиной такого кашля может быть тромб в легких, который ведет к заложенности дыхательных путей и проявляется в виде кашля.

Боль в груди

Если вы чувствуете боль в груди, когда глубоко дышите, это может быть одним из симптомов эмболии легочной артерии.

Изменение цвета кожи

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Если черные или красные пятна появились на вашей коже без видимой причины, на это стоит обратить вниманием. Причиной таких изменений может быть то, что в венах блокируется кровоток. Если на этом участке появился зуд или он становится теплым на ощупь, то следует обратиться к врачу.



Признаки тромба в организме depositphotos.com

Боль в руке или ноге

Хотя обычно для диагностики ТГВ (тромбоза глубоких вен) необходимо иметь несколько симптомов, единственным серьезным признаком, который у вас может быть, является боль. Такой дискомофорт можно легко спутать с мышечным спазмом, но боль такого типа возникает в большинстве случаев, когда вы идете или когда сгибаете руку.

Тошнота

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Рвота может быть признаком наличия тромб в животе. Это состояние называется брыжеечной ишемией и обычно сопровождается сильными болями в области живота.

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