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Как правильно питаться, если работаешь ночью

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Узнайте несколько простых правил.
Как правильно питаться, если работаешь ночью
Как правильно питаться, если работаешь ночью
pinterest

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Диетолог, автор книги “Їж, пий, худни“ Наталия Самойленко на своей страничке в Instagram рассказала о том, как правильно питаться, если работаете в ночную смену.

Диетолог отметила, что вне зависимости от того, в какое время суток вы бодрствуете, а когда отходите ко сну, правила работы всех органов и систем остаются теми же: днем – интенсивная работа, ночью – восстановление.

Также для тех, кто работает в ночные смены актуально правило экватора.

Экватор делит день на две части и распределяет приёмы пищи. Количество приемов пищи до экватора должно быть больше, чем после. Экватор всегда будет в 15:00, независимо от вашего распорядка дня и времени пробуждения, даже если вы работаете ночью.

15:00 для тех, кто работает в ночные смены - тот рубеж, после которого не нужно есть углеводы. А именно:

  • Фрукты, ягоды, сухофрукты;
  • Шоколад, десерты и все сладкое;
  • Мед, сахар, джем, варенье;
  • Любые каши, рис и макаронные изделия, даже из твердых сортов пшеницы;
  • Изделия из муки, хлеб, лаваш, “фитнес-хлебцы”

Как правильно питаться, если работаешь ночью
Как правильно питаться, если работаешь ночью
pinterest

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Красные сорта мяса, субпродукты, колбасы тоже желательно избегать. Молоко, сырники и запеканки сильно повышают инсулин, поэтому после экватора мы тоже от них отказываемся.

Крайнее время для ужина - 20:00, он должен состоять из:

  • Термообработанных овощей, желательно зеленого цвета. Не подходят: свекла, картофель, батат, морковь и тыква, так как они являются крахмалосодержащими.
  • Жиров: авокадо, оливки, орехи (кроме арахиса и кешью), тыквенные семечки, семена кунжута и льна.
  • Легкий белок: яйцо или рыба.

Если вы, к тому же, хотите похудеть, не включайте кисломолочные и молочные продукты.

После 20:00 рекомендуется есть только овощи, авокадо, орехи и семена.

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Теги: Наталия Самойленко, диетолог, ночные перекусы, правильное питание
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