Эксперт нового проекта на СТБ рассказала, что следует о ДНК.

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Уже этой осенью на телеканале СТБ состоится премьера проекта, аналогов которому нет на украинском телевидении, – “Таємниці ДНК“. В рамках ток-шоу, герои узнают тайны своей ДНК и получат ответы на жизненно важные вопросы. Иногда лишь генетическая экспертиза может расставить все по своим местам. Какими бывают тесты ДНК и что они могут определить – рассказала эксперт проекта, генетик Елена Подгорная.

По словам эксперта, сфера применения ДНК-теста очень велика. Это далеко не только определение первой линии родства. Такие экспертизы помогают установить различные родственные биологические связи, обнаружить склонность к тем или иным наследственным заболеваниям, а также сами заболевания, узнать об этническом происхождении человека по материнской и отцовской линии.

Для проведения генетической экспертизы ДНК пригоден любой биологический материал. Наиболее распространенный вид материала – образцы буккального эпителия. Для проведения ДНК-теста нет никаких противопоказаний или ограничений, поскольку забор материала является совершенно безболезненной процедурой, а ДНК во всех клетках организма одинакова и в течение жизни не меняется.



Какими бывают тесты ДНК: ответ эксперта пресс-служба

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Одни из самых популярных тестов ДНК – это установление биологического родства. В клетках человека ДНК представлена в виде 46 хромосом. Половину из них он получает от матери, вторую часть – от отца. ДНК на родство тестирует те участки хромосом (локусы), которые значительно отличаются у каждого человека. Чем большее количество локусов, тем точнее результат теста», – рассказывает генетик.

По словам специалиста, для определения родства применяют разные подходы к исследованию ДНК: например, ДНК-тестирование Y-хромосомы (тест семейной принадлежности).

Y-хромосома передается только от отца к сыну. Путем ее генетического анализа можно определить, имеют ли двое мужчин общего предка, являются ли они родственниками и могут ли они быть членами одной семьи. Этот тест наиболее часто используется при генеалогических исследованиях. Точность до 99% при подтверждении и 100% при опровержении родства.

Для определения родства по материнской линии проводят ДНК анализ митохондриальной ДНК. Мы наследуем митохондриальную ДНК (мтДНК) от матери. На основании этого исследования мы можем дать достоверное заключение, являются ли тестируемые лица членами одной материнской генеалогической группы (то есть бабушка, ее братья и сестры – мать, ее братья и сестры – ребенок, его братья и сестры)», – рассказывает Елена Подгорная.

Смотрите судьбоносную премьеру ток-шоу “Таємниці ДНК“ уже этой осенью на СТБ

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