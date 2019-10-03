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Какие продукты полезны для печени

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Узнайте, что необходимо добавить в рацион.
Какие продукты полезны для печени
Какие продукты полезны для печени
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Печень – один из главных участников пищеварительного процесса. Работа органа напрямую связана с нашим питанием, поэтому оно является лучшим способом воздействия на его функции.

  • Продукты из цельного зерна

Мультизерновой хлеб, киноа, коричневый рис, кукурузная мука, кускус

Эти продукты имеют одну общую черту: они богаты клетчаткой. Пища с высоким содержанием клетчатки может снизить накопление сахара в печени, что позволит избежать ее перегрузки. Также продукты из цельного зерна предотвращают запоры, участвуют в контроле уровня глюкозы и холестерина в крови, очищают печень от токсинов и дают чувство сытости, помогая нам лучше контролировать количество поглощенной пищи.

Волокна являются основной пищей для кишечной микробиоты, то есть всех бактерий, которые населяют пищеварительный тракт. Они оказывают большое влияние на физическое и психическое здоровье.

Какие продукты полезны для печени
Какие продукты полезны для печени
pinterest

  • Овощи и фрукты

Брокколи, шпинат, свекла, грейпфрут, апельсин

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Овощи и фрукты богаты клетчаткой, витаминами и минералами, но особенно антиоксидантами. В результате они уменьшают воспаление и обеспечивают защиту от болезней, в том числе тех, которые могут поражать печень.

  • Продукты без добавления сахара

Накопление жира в печени происходит из-за чрезмерного потребления сахара. Если в списке ингредиентов содержится сахар, сорбит, мальтит, ксилит, лучше найти замену.

Какие продукты полезны для печени
Какие продукты полезны для печени
pinterest

  • Кофе

Что может быть более обнадеживающим, чем осознание того, что ваш утренний кофе имеет и другие преимущества, кроме как помочь вам проснуться. Действительно, употребление кофе в умеренных количествах (от одной до двух чашек в день) также будет полезно для печени.

Ранее мы писали, как еда влияет на состояние ЖКТ.

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Теги: печень, продукты, правильное питание
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Комментариев (1)
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гость  (аноним)  03.10.2019, 11:52
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гость
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