Узнайте, как питьевой коллаген влияет на организм.

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Сегодня уход за собой не заканчивается косметическими средствами и здоровым образом жизни. С запада к нам пришло увлечение БАДами, которые становятся неотъемлемой частью того самого здорового образа жизни. Например, в США по данным статистики 2018 года, 75% взрослого населения Соединенных штатов употребляют биологически активные добавки.

На просторах блогосферы уже сейчас занимаются “лечением“ пациентов с помощью длинных списков и программ БАДов, которые порой могут сыграть злую шутку с организмом. В общем тема это довольно спорная и требующая ответственного подхода.



Помимо добавок, которые призваны улучшить наше самочувствие, существуют и те, которые получили свою славу как “витамины красоты“. К таким добавкам и относится коллаген.

Что такое коллаген?

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Коллаген является основным структурным белком у млекопитающих, включая людей, и играет жизненно важную роль в тканях, таких как кости, сухожилия, связки, хрящи и кожа. Как заявляют производители БАДа коллагена, при приеме добавки вы станете обладателем более здоровой кожи, волос и ногтей, а также укрепите суставы и поддержите пищеварительную функцию.

Добавки изготавливаются из богатых коллагеном тканей животных, которые чаще всего являются побочным продуктом при производстве мяса, например, таких как кожа и кости крупного рогатого скота и свиней, а также рыбья чешуя и кожа. Белки сначала денатурируют с образованием желатина, а затем разбивают на более мелкие фрагменты и вводят в такие продукты, как порошки, жевательные резинки, капсулы и протеиновые батончики. Добавки, продаваемые как «растительный коллаген», на самом деле не содержат коллагена; они поддерживают выработку коллагена с помощью смеси аминокислот, витаминов и минералов.



Коллагеновые добавки эффективны? pinterest.com

Эффективны ли добавки коллагена?

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Любая возможная польза от такой добавки, как коллаген, зависит от того, как она переваривается и всасывается в желудочно-кишечном тракте, и могут ли продукты пищеварения попадать в нужные ткани и оказывать терапевтический эффект.

Взять, к примеру, кожу. Коллаген является одним из основных белков в дерме, способствуя ее упругости и эластичности. Начиная с 20 лет, мы начинаем терять коллаген в коже, и он может быть поврежден в результате воздействия окружающей среды, такой как солнечный свет, сигаретный дым и загрязнение. Все это приводит к дряблости, образованию морщин и сухости.

Тем не менее, нет однозначных доказательств, что употребление коллагена может смягчить эти последствия. Несколько исследований показывают, что прием коллагеновых добавок в течение нескольких месяцев может улучшить эластичность кожи, ее влажность и плотность коллагена, но эти исследования, как правило, невелики и были спонсированы компаниями, производящими сами БАДы, что может ставить под сомнение достоверность сделанных выводов.

Так же очень мало исследований о влиянии потребления коллагена на волосы и ногти. Одно небольшое исследование показало, что прием коллагена в виде добавки уменьшил ломкость ногтей, но в нем не было контрольной группы для сравнения.

Коллагеновые добавки пользуются популярностью у спортсменов с целью поддержания здоровья суставов и костей, но и в этом случае нет никаких доказательств того, что прием белка коллагена улучшает способность к восстановлению или лечению суставов.



Коллагеновые добавки эффективны? pinterest

Как повысить выработку собственного коллагена?

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Основные способы, которые помогут сохранить коллаген, довольно просты и банальны: использование защиты от солнца, рациональное питание, соблюдение питьевого режима, избавление от вредных привычек и здоровый и полноценный сон.

Хорошее воздействие на эндогенный (внутренний коллаген) могут оказать продукты с содержанием витамина C. Витамин С имеет решающее значение для синтеза гиалуроновой кислоты. Гиалуроновая кислота в свою очередь может помочь увеличить выработку коллагена в организме человека. Употребление в пищу продуктов, богатых витамином С и аминокислотами, может повысить уровень гиалуроновой кислоты и коллагена в организме. Такие продукты, как апельсины, красный перец, капуста, брюссельская капуста, брокколи и клубника – отличный источник витамина C.



Коллагеновые добавки эффективны? pinterest

Побочные эффекты приема добавок коллагена

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Коллагеновые добавки могут также иметь побочные эффекты, включая расстройство пищеварения и риск возникновения аллергической реакции, особенно у тех, кто страдает аллергией на морепродукты.

Проблема состоит в том, что люди могут слишком полагаться на добавки, которые не имеют четко продемонстрированной пользы и упускают из виду другие важные компоненты поддержания здоровья, такие как двигательная активность, сбалансированное питание и полноценный отдых. К сожалению, при игнорировании этих составляющих, БАДы могут никак не отразиться на вашем самочувствии. Диетические добавки – хорошее дополнение к рациону, но они никак не могут заменить все микро и макрокроэлементы, получаемые с пищей.

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