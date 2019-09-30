Сколько пить воды: совет Аниты Луценко

Фитнес-тренер ответила на популярный вопрос.

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Главный фитнес-тренер Украины Анита Луценко на своей страничке в Instagram часто рассказывается своим подписчикам, как обрести фигуру мечты. Ведущая проекта “Зважені та щасливі“ делится не только упражнениями, но и делится советами касаемо питания. В этот раз Анита Луценко ответила на один из самых популярных вопросов, сколько пить воды.

1. Сколько пить ? Смотрим в туалет: светло-соломенная или почти прозрачная моча- все ок, темно - желтая - мало пьете,ходите в туалет 6-10 раз - значит много пьёте !

2. Если жажда - пить! Если нет жажды и моча светло- желтая- не пить! Желтая темная - пить!

3. Во время тренировки сохнет в основном во рту- подержать глоток во рту и глотаем. Много потеем - пьём, не потеем- смачиваем губы. Смотрим пункт первый!

4. Избыток воды не менее вреден, чем недостаток - написала Анита Луценко в Instagram.



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