Дробное питание против трехразового: кому и что подходит
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Украинский диетолог, автор книги “Їж, пий, худни. Здоров'я без дієт“ Наталия Самойленко на своей страничке в Instagram рассказала, кому какой тип питания подходит.
Диетолог отметила, что нельзя сказать, что какой-то тип питание хуже или лучше, помогает похудеть эффективнее или нет. Все индивидуально! Советовать конкретный тип питания можно только после анализа метаболизма пациента (изучив результаты анализы крови).
Кому подойдет пятикратный рацион:
(3 основных приема пищи + 2 перекуса, приемы каждые 2,5-3 часа) :
- Людям с сильным углеводным обменом (отсутствие инсулинорезистентности). Нормальный уровень гормона инсулина позволяет делать промежуточные приемы пищи.
- Детям и подросткам.
- Беременным женщинам.
- Людям с болезнями желудочно-кишечного тракта в период обострения.
Кому подходит трехкратный рацион:
(3 основных приема пищи, каждые 5-6 часов):
- Пациентам с инсулинорезистентностью (рисками сахарного диабета 2 типа) или с диагнозом сахарного диабета 2 типа. Пятикратный рацион не подходит этим людям, поскольку частые приемы стимулируют постоянный подъем инсулина.
Ранее мы писали, какие продукты должны быть осеннем рационе.
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