Узнайте, какой тип питания лучше.

Дробное питание против трехразового: кому и что подходит pinterest

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Украинский диетолог, автор книги “Їж, пий, худни. Здоров'я без дієт“ Наталия Самойленко на своей страничке в Instagram рассказала, кому какой тип питания подходит.



Диетолог отметила, что нельзя сказать, что какой-то тип питание хуже или лучше, помогает похудеть эффективнее или нет. Все индивидуально! Советовать конкретный тип питания можно только после анализа метаболизма пациента (изучив результаты анализы крови).

Кому подойдет пятикратный рацион:

(3 основных приема пищи + 2 перекуса, приемы каждые 2,5-3 часа) :

Людям с сильным углеводным обменом (отсутствие инсулинорезистентности). Нормальный уровень гормона инсулина позволяет делать промежуточные приемы пищи.

Детям и подросткам.

Беременным женщинам.

Людям с болезнями желудочно-кишечного тракта в период обострения.

Дробное питание против трехразового: кому и что подходит pinterest

Пациентам с инсулинорезистентностью (рисками сахарного диабета 2 типа) или с диагнозом сахарного диабета 2 типа. Пятикратный рацион не подходит этим людям, поскольку частые приемы стимулируют постоянный подъем инсулина.

(3 основных приема пищи, каждые 5-6 часов):

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