Узнайте, как правильно составить растительный рацион для ребенка.

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Полный отказ от продуктов животного происхождения уже не является чем-то удивительным и такой тип питания набирает популярность и в Украине. Мнение диетологов насчет веганства и его пользы для здоровья сильно разнятся, но так или иначе многочисленные примеры показывают, что на таком типе питания можно чувствовать себя вполне здорово, при условии, что рацион сбалансирован и разнообразен. Вопрос о рациональности такого питания возникает, когда родители сознательно переносят его на детей. Что по этому поводу говорят диетологи и как правильно построить растительный рацион для ребенка?

Калорийность рациона

Как детям дошкольного, так и школьного возраста, важно покрывать энергетические затраты растущего организма с помощью питания. Потребление энергии может быть оценено либо путем измерения потребления пищи и сопоставлением с рекомендациями педиатров, либо путем оценки параметров роста. Исследования, в которых сравнивается количество потребляемых калорий между детьми-веганами и невеганами, показывают, что показатели схожи, хотя по сравнению с сопоставимыми по возрасту детьми-невеганами, дети веганы получают меньший процент потребления энергии в виде жира и, соответственно, более высокий процент в виде углеводов.

Потребление энергии в виде еды у детей-веганов может быть нарушено составом их рационов. Дети, чей рацион основан преимущественно на фруктах, овощах и злаках, могут испытывать дефицит энергии, потому что такое питание имеет низкую энергетическую плотность, но большую массу. Это означает, что ребенок может быстро насытиться, потребив при этом небольшое количество калорий.

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Для повышения энергетической плотности рациона следует добавлять в него соевые продукты, бобовые, орехи и ореховые масла в сочетании с зерновыми.



Дети и веганство: что нужно знать depositphotos.com

Белок и аминокислоты

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Потребление достаточного количества белка – камень преткновения всех споров между веганами и мясоедами. Однако давно доказано, что сочетание различных растительных продуктов с разным аминокислотным состав может обеспечить потребление полноценного белка, необходимого для здоровья взрослых. Однако, исходя из более низкой усвояемости растительных белков, рекомендуемое потребление белка корректируется в сторону увеличения для детей- веганов в диапазоне от 10% до 15% по сравнению с невегетарианцами. Основными источниками белка растительного происхождения являются бобовые (бобы и чечевица), соя, зерновые, орехи и семена, а также их масла. Каждый сорт обладает разными качествами, усвояемостью и составом незаменимых аминокислот. Следовательно, комбинации нескольких продуктов из этих групп способствуют получению необходимых аминокислот.

Железо, цинк, кальций

Железо . Веганы и лакто-ово-вегетарианцы нуждаются в 1,8-кратном увеличении потребления железа из-за низкой биодоступности. Витамин С и другие компоненты, содержащиеся в овощах, улучшают усвоение негемового железа. Другие питательные элементы, такие как пищевые волокна, фитаты и дубильные вещества, могут ухудшать всасывание, и, следовательно, в рационе должен быть достигнут баланс. Тем не менее, дефицит железа является наиболее распространенным недостатком питания у детей, поэтому важно обогащать рацион ребенка источниками железа. Доступные варианты включают обогащенные железом злаки, зерновые продукты, сушеные бобы и горох или пищевые добавки. Добавки могут быть необходимы во время быстрых фаз роста.

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Цинк . Фитаты, содержащиеся в больших количествах в растительной пище, связывают цинк, снижая его биодоступность. В грудном молоке содержится достаточное количество цинка для детей в возрасте до семи месяцев, после чего требуются дополнительные источники. Различия в биодоступности диктуют увеличение потребления цинка на 50%. Недостаток цинка в организме, однако, встречается довольно редко даже у веганов и дополнительные добавки не требуются. Необходимо уделять внимание продуктам, богатым цинком, при составлении рациона. Например, таких как бобовые, орехи, дрожжевой хлеб, ферментированные соевые продукты и т. д. Некоторые методы приготовления пищи, такие как ферментация и проращивание семян и зерен, улучшают биодоступность цинка.

Кальций . Высокое потребление молочных продуктов у лакто-ово-вегетарианцев делает дефицит кальция маловероятным. В то же время исследование показало, что дети-веганы имеют показатели кальция ниже нормы. Содержание кальция в грудном молоке не зависит от веганской диеты матери. Однако в период начала прикорма важно обеспечить ребенку полноценное потребление обогащенных кальцием продуктов, таких как обогащенные соевые продукты, злаки, соки и листовые овощи. Дети и подростки на веганском рационе могут нуждаться в дополнительных добавках кальция для обеспечения рекомендуемых доз.

Дети и веганство: что нужно знать depositphotos.com

Витамин В12

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Строгие веганы подвержены риску дефицита витамина B12, так как это соединение содержится только в продуктах животного происхождения. Поэтому добавление или потребление обогащенных продуктов питания имеет важное значение в этом случае. Лакто-ово-вегетарианцы могут получать B12 из молочных продуктов и яиц при регулярном употреблении. Грудное молоко матерей-веганов может содержать недостаточное количество витамина B12, при условии, что мать сама испытывает его дефицит.

Вегетарианские диеты обычно содержат большое количество фолиевой кислоты, что может маскировать анемию, вызванную дефицитом витамина B 12, но при этом подвергать детей риску неврологических нарушений. Рекомендуется принимать добавки витамина B12 в дозировке от 5 до 10 мкг в день.

Витамин D

Витамин D естественным образом содержится в продуктах животного происхождения (печень, жирная морская рыба, яичные желтки), и, следовательно, может быть в дефиците в веганской диете. Ограничения воздействия солнечного света в наших широтах требуют, чтобы все дети, находящиеся на грудном вскармливании, дополнительно получали витамин D. Детская смесь и все коммерческие бренды коровьего молока (а также многие соевые и рисовые молочные продукты) часто обогащены. Дети-веганы будут нуждаться в добавках в форме витамина D 2, если потребление обогащенной пищи не восполняет потребности по возрасту. Добавки витамина также необходимы для всех детей, находящихся на грудном вскармливании.



Дети и веганство: что нужно знать depositphotos.com

Рибофлавин

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Клинический дефицит у веганов не наблюдается, хотя потребление может быть ниже, чем у невегетарианцев. Рибофлавин содержится во многих овощах.

Витамин A

Витамин А в первоначальном своем виде содержится только в продуктах животного происхождения. Поэтому строгие веганы должны будут преобразовывать диетические каротиноиды - содержащиеся в желтых и оранжевых овощах, листовых зеленых овощах и фруктах, богатых бета-каротином - в витамин А. Три порции таких продуктов в день достаточны для получения дневной нормы.

Рекомендации

Как веганы, так и дети не веганы должны проходить профильные осмотры у врача педиатра на соответсвие основных показателей возрасту.

Любой тип питания, который вы прививаете ребенку должен быть тщательно продуман и соответствовать нормам по калорийности и БЖУ.

При выборе веганской диеты важно очень грамотно выстраивать рацион, с учетом особенностей усвоения и наличия тех или иных макро и микроэлементов.

Таким детям особенно важно периодически сдавать анализы на питательные элементы, потребление которых может быть снижено за счет веганской диеты.

И последний аспект касается скорее психологической составляющей. Родителям важно помнить, что выбор в сторону веганской диеты чаще всего был сделан ими осознанно, поэтому важно предоставлять ребенку выбор, чтобы он смог потом самостоятельно определить тип своего питания.

Автор- нутрициолог, спортивный диетолог Маханева Дарина



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