Узнайте, каким симптомам можно распознать приближение менопаузы.

Что нужно знать о менопаузе depositphotos.com

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Менопауза( климакс) является естественной частью процесса старения для большинства женщин. Ivona расскажет, что следует знать о климаксе.

О преждевременной менопаузе

У некоторых женщин менопауза наступает рано, до 40 лет. Это называется преждевременной менопаузой. Некоторые причины или факторы риска преждевременной менопаузы включают в себя:

Наличие семейной истории ранней менопаузы.

Курение.

Удаление матки или обоих яичников хирургическим путем.

Наличие определенных аутоиммунных заболеваний, таких как заболевание щитовидной железы или ревматоидный артрит.

Что нужно знать о менопаузе depositphotos.com

Первые признаки могут появиться в 45 лет, хотя иногда этот возраст сдвигается к 38-40 годам или, наоборот, женщина не ощущает никаких перемен до 50 лет. В течение этого переходного периода яичники начинают производить меньше эстрогена. По-прежнему есть менструальные циклы, но они могут быть нерегулярными.

Менопауза - это период, когда у женщины в течение года-двух постепенно полностью прекращаются месячные. Чаще всего это происходит в 48-53 годам.

Постменопауза - этот период длится от момента, когда после последних месячных прошел уже год, до конца жизни. Риск некоторых заболеваний, таких как болезни сердца и остеопороз, может увеличиться.

Признаки менопаузы:

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Когда женщина приближается к менопаузе, ее яичники вырабатывают разное количество гормонов, Она может испытывать изменения в своем менструальном цикле (нерегулярные периоды), а также может начать иметь множество других симптомов менопаузы. Они могут включать в себя:

бессонницу

внезапное повышение температуры тела

сухость влагалища

увеличение веса

депрессию

тревожность

трудности с концентрацией

проблемы с памятью

снижение сексуального влечения

повышенное мочеиспускание

головные боли

инфекции мочевыводящих путей (ИМП)

выпадение волос

увеличение роста волос на других участках тела, таких как лицо, шея, грудь

Что нужно знать о менопаузе depositphotos.com

Акушер-гинеколог высшей категории Людмила Шаст рассказывает, что если менопауза истощает, истерзает, мешает жить, его надо не замалчивать, а лечить. Золотое правило лечения патологической менопазуы – заместительная гормональная терапия. Если она квалифицированно подобрана – это гарантия хорошего результата и отсутствия осложнений.

Не надо бояться гормонов. Современные гормональные препараты – это низко дозированные лекарства и, как правило, редко дают осложнения. Но при условии, что их назначил врач, а не посоветовала подруга или соседка, мол “я слышала“.

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Если ваш организм не в состоянии самостоятельно сбалансировать количество гормонов, то ему нужна помощь. Не покупайте гормональные препараты, не проконсультировавшись с гинекологом! Каждый человек индивидуален. Для назначения заместительной гормональной терапии есть определенные показания и противопоказания. Одни препараты назначают при пременопаузе, другие – только в менопаузе. Третьи можно применять только прооперированным пациенткам.

Если в аптеке попросить что-то от климакса, то вы, скорее всего, не сможете подобрать себе правильный медикамент. И вместо того, чтобы вылечить патологический климакс, можете вызвать такие осложнения, с которыми потом сложно бороться, и даже рак матки.

Что нужно знать о менопаузе depositphotos.com

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Гинеколог утверждает, что лечить климакс без гормонов – реально. Часто врачи назначают фитопрепараты. Иногда они действуют как самостоятельные лекарства, иногда в комплексе с заместительной гормональной терапией. Их действие не такое активное и сильное, но если их применять постоянно, они довольно часто помогают избавиться от надоедливых проявлений менопаузы. Такую терапию часто назначают женщинам, которые имеют категорические противопоказания к назначению гормональной терапии.

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