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Почему талия больше 80 см – это тревожный сигнал depositphotos.com

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Все мы привыкли обращать внимание на цифру, которую показывают весы. Это важно, однако через индивидуальные особенности тела, например количество мышечной массы в организме, не всегда ваша общий вес является точным индикатором. В МОЗ рассказали, какие показатели следует контролировать и, в частности, почему так важно измерять окружность талии.

Почему измерять талию важно:

Измерение талии - наиболее точный показатель, позволяющий выявить количество абдоминального жира.

Наиболее опасен - абдоминальный жир, который накапливается на уровне талии, в брюшной полости. Он может окружать жизненно необходимые органы, такие как кишечник, поджелудочная железа и печень, и нарушать их функцию. Чем больше доля такого жира в организме, тем выше риски появления сердечно-сосудистых болезней, инсульта, диабета, метаболического синдрома и даже некоторых видов рака.

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Согласно данным ВОЗ, окружность талии для мужчин 94 см, а для женщин - 80 см, означают наличие повышенного риска развития серьезных болезней. 102 см и 88 см соответственно - чрезвычайно высокий рис.



Почему талия больше 80 см – это тревожный сигнал depositphotos.com

Как еще определить, что есть лишний вес

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Повышенные риски для здоровья избыточным весом можно определить благодаря соотношению окружности талии к объему бедер. Чтобы получить этот коэффициент, нужно измерить эти показатели в сантиметрах и разделить между собой: талию (см) / бедра (см) = коэффициент. Риски для здоровья кардинально возрастают, если этот коэффициент для мужчин составляет выше 0,95, для женщин - 0,85.

Еще один инструмент - индекс массы тела, представляет собой соотношение веса и роста. Он является стандартным показателем с четким распределением, который показывает в какой весовой категории людей вы относитесь.

Индекс показывает общий объем жира в организме, не учитывая то, как жировая ткань распределяется. И хотя избыток жира уже является негативным индикатором, важным является тот факт, где именно он накапливается, поэтому не забывайте измерять вашу талию.

Помните, что избыточный вес - это всегда проблемы со здоровьем. Лишние килограммы повышают риск появления многих опасных болезней. Следите за своим весом, будьте активны и питайтесь полноценно.



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