Период отпусков закончился, и начался новый учебный год — самое время подумать о том, чтобы улучшить память и добавить в рацион полезные для здоровья пищевые продукты.

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Украинский диетолог, автор книги “Їж, пий, худни. Здоров'я без дієт“ Наталия Самойленко на своей страничке в Instagram рассказала, какие продукты для работы мозга необходимо включить в рацион.

Диетолог отметила, что если работа связана с умственным трудом, правильное питание — залог успешности.⠀

Хорошо питаться — это:

быстрота мышления,

идеальная концентрация,

отличная память.⠀

В таком случае, обилие простых углеводов и трансжиров в рационе будут давать обратный результат: сонливость, апатия, нулевая работоспособность.

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Исследователи сравнивали МРТ мозга людей, придерживающихся разных типов питания. Например, люди, которые предпочитали средиземноморскую диету (богатую полезными жирами: рыба и морепродукты, оливковое масло, орехи и семечки, а также свежими овощами и сложными углеводами) и людей, питающихся “на западный манер“ (фаст-фуд и простые углеводы, красное мясо, обильно политое соусами). Результаты были ошеломительными! Испытуемые, которые придерживались правильной диеты, имели более “молодой“ мозг .

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Диета для мозга должна быть разнообразной и сбалансированной. В ней обязательно должны присутствовать белки, свежие овощи и фрукты, цельные злаки и правильные жиры.



Полезные продукты для работы мозга pinterest

Какие продукты должны быть в рационе:

Вода

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Вода необходима каждой клеточке нашего организма, а мозгу — особенно! Это вещество №1 для работы мозга. Вода составляет большую часть его веса и участвует во всех процессах, которые в нем происходят. Даже при незначительном обезвоживании мы чувствуем усталость и головные боли, постоянный же недостаток — приводит к уменьшению объема мозга и развитию таких болезней, как, например, Альцгеймера.

В день выпивайте 30 мл воды на 1 кг идеальной массы тела.

Правильные жиры

Наш мозг на 11%-15% состоит из жиров. Нам просто необходимы полиненасыщенные жирные кислоты - Омега-3 и Омега-6, которыми богаты продукты:

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Омега-3: рыба (лосось, сельдь, скумбрия, треска, форель, сардины, тунец, сардины), рыбий жир, морепродукты, икра, семена (конопляное, льняное, семена шалфея, горчичное), чиа, льняное масло, грецкие орехи, соевые бобы, шпинат, морские водоросли.

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Омега-6: масла (оливковое, кукурузное, соевое, кунжутное), орехи (миндаль, грецкие), семена подсолнечника, яичный желток, сало, мясо курицы и индейки.

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Полезные продукты для работы мозга pinterest

Белки

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Белки помогают выполнять большую часть функций мозга. Самые важные незаменимые аминокислоты (которые мы можем получить только с едой) — триптофан и фенилаланин.



Триптофан мы получаем с: чиа, семенами кунжута и тыквы, какао-бобами, соевыми бобами, черносливом, цельным йогуртом.

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Фенилаланин поступает с продуктами: курица, пармезан, креветки, субпродукты, рыба (лосось, треска, морской окунь), орехи (миндаль, грецкие) и семена (кунжутные, тыквенные, чиа), нут, чечевица.⠀

Углеводы и глюкоза

Страшные слова для многих худеющих (а напрасно!). Мозгу необходимо достаточное количество глюкозы, ведь это источник его энергии! Получать ее нам нужно не из сникерсов, а из полезных продуктов: цельнозернового хлеба, репы, зеленого лука, красной свеклы, меда, фруктов и ягод.⠀

Витамины

Самые важные для мозга— витамины группы В, а также А, Е, D и К.

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