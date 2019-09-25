Если мы хотим укрепить иммунную систему и помочь лечению бактериальных инфекций без ущерба для здоровья, можно использовать естественные и природные антибиотики.

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Существует группа так называемых естественных антибиотиков, которые не только укрепляют иммунную систему и помогают вылечить бактериальные инфекции, но и делают это без ущерба для нашего здоровья. Ivona расскажет, какие природные антибиотики есть.

Чеснок

Чеснок веками использовался для борьбы с инфекционными заболеваниями, а его антибактериальные свойства были впервые описаны в середине 1800-х годов. Чеснок содержит противовирусные, противогрибковые и антимикробные свойства благодаря высокой концентрации аллицина - соединения, которое, как показывают исследования, убивает вредные бактерии.



Самые сильные природные антибиотики pinterest

Масло орегано

Масло орегано является одним из самых мощных антибактериальных эфирных масел, поскольку оно содержит карвакрол и тимол, два антибактериальных и противогрибковых соединения. Исследования показывают, что масло орегано эффективно против многих клинических штаммов бактерий. Но обратите внимание, что масло орегано не следует принимать более 14 дней подряд.

Эхинацея

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Эхинацея является мощным стимулятором иммунной системы, который может бороться с рядом инфекций, в том числе вызванных бактериями. Кроме того, когда эхинацея принимается сразу после появления симптомов, она может помочь сократить продолжительность заболеваний, которые иногда лечат антибиотиками.



Лук

Лук подходит как для профилактики, так и для лечения респираторных заболеваний. Одним из его самых ценных качеств является то, что он способствует естественному выведению токсинов благодаря высокому содержанию серы.

Шалфей

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Шалфей подходит для лечения менструальных болей, и является отличной альтернативой для лечения гормонального дисбаланса, так как он способствует выработке эстрогенов. Используется в косметических средствах для ухода за волосами, кожей и ногтями.

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