Случаи, когда обязательно нужно выпивать стакан воды
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Нет такого человека, который не слышал о том, что нужно пить воду. Ведь водный баланс влияет на наше самочувствие. Ivona расскажет, когда врачи рекомендуют обязательно выпивать стакан воды.
- Утром
Совет начинать день со стакана воды можно встретить часто. Такая привычка помогает запустить метаболизм. Но отмечается, что воду лучше пить комнатной температуры, а не с холодильника.
- Стакан воды перед едой
Диетологи рекомендуют за 30 минут до еды выпивать стакан воды. Такой прием защищает от переедания.
- До и после тренировки
После физической активности организм теряет много влаги и ее нужно восполнять. Но пить воду нужно маленькими глотками и немного. Иначе большое количество воды может быть причиной спазмов желудка.
- Когда болеете
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Во время болезни нужно не только пить витамины и лекарства, но и не забывать про воду. Жидкость помогает выводить нежелательные компоненты, образуемые при “столкновении“ в организме возбудителей болезни и иммунными клетками.
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