О пользе воды знают все люди, однако бывают ситуации, когда человеку обязательно нужно выпить эту жидкость.

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Нет такого человека, который не слышал о том, что нужно пить воду. Ведь водный баланс влияет на наше самочувствие. Ivona расскажет, когда врачи рекомендуют обязательно выпивать стакан воды.

Утром

Совет начинать день со стакана воды можно встретить часто. Такая привычка помогает запустить метаболизм. Но отмечается, что воду лучше пить комнатной температуры, а не с холодильника.

Стакан воды перед едой

Диетологи рекомендуют за 30 минут до еды выпивать стакан воды. Такой прием защищает от переедания.



Случаи, когда обязательно нужно выпивать стакан воды depositphotos.com

До и после тренировки

После физической активности организм теряет много влаги и ее нужно восполнять. Но пить воду нужно маленькими глотками и немного. Иначе большое количество воды может быть причиной спазмов желудка.

Когда болеете

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Во время болезни нужно не только пить витамины и лекарства, но и не забывать про воду. Жидкость помогает выводить нежелательные компоненты, образуемые при “столкновении“ в организме возбудителей болезни и иммунными клетками.

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