Узнайте, что рекомендует делать нейрохирург.

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Врач-нейрохирург Вадимом Ильяшенко специально для МОЗ рассказал о простых ежедневных привычках для профилактики боли в спине.

Меняйте направление движений

Одна из причин появления боли в спине - преобладание передних наклонов в позвоночнике или положений с передним наклоном (положение сидя, работа в наклоне вперед). Это довольно распространенный паттерн движения в повседневной жизни. Обычно вы просыпаетесь, сидя завтракаете, чистите зубы или завязываете шнурки, наклонившись вперед, направляетесь на работу, опять-таки сидя в транспорте, дальше работаете за столом длительный отрезок рабочего дня. Это обычный день для большинства из нас.

И мало кто (за исключением людей, активно занимающихся спортом) делает обратное движение - наклоны в позвоночнике или прогибы назад.



Как предотвратить боли в спине: советы нейрохирурга depositphotos.com

Меняйте положение как можно чаще

О вреде длительного пребывания в положении сидя сказано уже очень много. Есть куча советов, как правильно сидеть или как подбирать кресло. Помните, что идеального положения сидя не существует. Лучший вариант - постоянно менять положение. Делайте перерывы, не дожидаясь появления дискомфорта или боли в спине. Встаньте, пройдитесь.

В положении сидя используйте валик или подушку под поясницу

Это касается также длительных поездок за рулем: максимально вытягивайте вперед валик спинки кресла, если это предусмотрено конструкцией автомобиля, или подкладывайте под поясницу дополнительную подушку. Эту подушку можно убирать и снова подкладывать каждые полчаса-час поездки, изменяя таким образом положение спины. Если вы долго за рулем, не забывайте при каждом удобном случае делать активную остановку. Походите, сделайте приседания.



Как предотвратить боли в спине: советы нейрохирурга depositphotos.com

Найдите свое “спасательное движение“

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Боль в спине рано или поздно возникает почти у каждого человека. В большинстве случаев они носят стереотипный (похож) характер. Те упражнения или положения, которые помогли справиться с такими приступами однажды, могут помочь и в следующий раз.

Бросьте курить

Уже существует много научных доказательств, что курение значительно увеличивает риск появления боли в спине. Никотин значительно уменьшает поступление кислорода и питательных веществ в межпозвонковые диски (на 30-40%). Боль в спине у курильщиков значительно хуже поддается лечению и чаще переходит в хроническую форму. Курение также повышает риск рецидива грыжи межпозвоночных дисков после хирургического удаления грыж и вероятность повторной операции на позвоночнике.



Как предотвратить боли в спине: советы нейрохирурга depositphotos.com

Правильно питайтесь

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Не существует каких-либо специальных диет для здоровья позвоночника. Просто следуйте рекомендациям по здоровому питанию. Если у вас избыточный вес, следует придерживаться диеты, направленной на снижение массы тела (лучше под контролем специалиста-диетолога).

Спите достаточно

При хронической недостаточности сна меняются биохимические процессы в мозге, что ведет к снижению болевых порогов и увеличению риска появления мышечно-скелетной боли, включая боли в спине. Также некоторые положения во время сна могут способствовать развитию боли в спине. Например, положение лежа на животе.

Ранее мы писали, какие привычки замедляют метаболизм.

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