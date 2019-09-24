Узнайте, что нужно делать.

Как определить и чем лечить мигрень: советы Уляны Супрун depositphotos.com

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Уляна Супрун продолжает беспокоиться о здоровье украинцев. В этот раз бывший министр на своей страничке в Facebook рассказала, как справиться с мигренью.

Мигрень - это не просто головная боль. Она носит регулярный характер, длится от двух до 48 часов, очень сильная и пульсирующая с одной стороны. При мигрени наблюдаются повышенная чувствительность к свету и звукам, тошнота, вспышки перед глазами, а также временные нарушения зрения.



Что нужно знать о мигрени:

Приступы сильнейшей боли в два раза чаще встречаются у женщин детородного возраста, чем у мужчин.

Изредка мигрень бывает и у детей, но часто ее не диагностируют.

Склонность к мигрени очень часто передается по наследству.

Как определить и чем лечить мигрень: советы Уляны Супрун depositphotos.com

Боль ассиметрична.

Чувство пульсации.

Сильная, долго длящаяся боль.

Теряется способность что-либо делать, а от работы или раздражителей боль усиливается.

Мигрень может сопровождаться тошнотой и “аурами“ - вспышками, зигзагами или пятнами перед глазами, нарушением зрения, желанием избегать звуков и света.

Как лечить мигрень:

Супрун советует вести дневник, если у вас есть мигрень. В нем следует фиксировать сколько вы спали, была ли жажда, что ели, а для женщин - указывать фазу цикла.

С мигренью следует идти к неврологу. Врачу необходимо показать свой дневник и рассказать о лекарствах, которые вы принимали/принимаете.

Собрав полный анамнез, доктор подберет максимально подходящее лечение.

При приступах обычно назначают ибупрофен, ацетаминофен, триптаны. Если лекарства не помогают, прописывают эрготамин, опиаты идругие препараты. Иногда назначают стимуляцию блуждающего нерва.

Кроме того, мигрень, как и головная боль - не повод бежать на МРТ и пугать раком мозга. Врач должен оценить все риски, и только если они превышают 1%, тогда отправлять на обследование.

Как определить и чем лечить мигрень: советы Уляны Супрун depositphotos.com

Ложитесь и вставайте в то же время даже на выходных. И сон должен длиться не менее семи часов.

Нужно бороться с бессонницей. Тут поможет консультация невролога, гигиена сна, холод и темнота в спальне.

Не менее важным является полноценное питание, желательно в одно и то же время. В рационе должно быть достаточно магния (все зеленые овощи) и витаминов группы В (все цельнозерновые злаки).

Пейте достаточное количество воды.

Нормализуйте вес и будьте физически активными.

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