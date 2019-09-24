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Как определить и чем лечить мигрень: советы Уляны Супрун

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Узнайте, что нужно делать.
Как определить и чем лечить мигрень: советы Уляны Супрун
Как определить и чем лечить мигрень: советы Уляны Супрун
depositphotos.com

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Уляна Супрун продолжает беспокоиться о здоровье украинцев. В этот раз бывший министр на своей страничке в Facebook рассказала, как справиться с мигренью.

Мигрень - это не просто головная боль. Она носит регулярный характер, длится от двух до 48 часов, очень сильная и пульсирующая с одной стороны. При мигрени наблюдаются повышенная чувствительность к свету и звукам, тошнота, вспышки перед глазами, а также временные нарушения зрения.

Что нужно знать о мигрени:

  • Приступы сильнейшей боли в два раза чаще встречаются у женщин детородного возраста, чем у мужчин.
  • Изредка мигрень бывает и у детей, но часто ее не диагностируют.
  • Склонность к мигрени очень часто передается по наследству.

Как определить и чем лечить мигрень: советы Уляны Супрун
Как определить и чем лечить мигрень: советы Уляны Супрун
depositphotos.com

Как отличить мигрень от головной боли

  • Боль ассиметрична.
  • Чувство пульсации.
  • Сильная, долго длящаяся боль.
  • Теряется способность что-либо делать, а от работы или раздражителей боль усиливается.
  • Мигрень может сопровождаться тошнотой и “аурами“ - вспышками, зигзагами или пятнами перед глазами, нарушением зрения, желанием избегать звуков и света.

Как лечить мигрень:

  • Супрун  советует вести дневник, если у вас есть мигрень. В нем следует фиксировать сколько вы спали, была ли жажда, что ели, а для женщин - указывать фазу цикла.
  • С мигренью следует идти к неврологу. Врачу необходимо показать свой дневник и рассказать о лекарствах, которые вы принимали/принимаете. 
  • Собрав полный анамнез, доктор подберет максимально подходящее лечение.
  • При приступах обычно назначают ибупрофен, ацетаминофен, триптаны. Если лекарства не помогают, прописывают эрготамин, опиаты идругие препараты. Иногда назначают стимуляцию блуждающего нерва. 
  • Кроме того, мигрень, как и головная боль - не повод бежать на МРТ и пугать раком мозга. Врач должен оценить все риски, и только если они превышают 1%, тогда отправлять на обследование.

Как определить и чем лечить мигрень: советы Уляны Супрун
Как определить и чем лечить мигрень: советы Уляны Супрун
depositphotos.com

Кроме лекарств необходимо придерживаться определенного образа жизни:

  • Ложитесь и вставайте в то же время даже на выходных. И сон должен длиться не менее семи часов.
  • Нужно бороться с бессонницей. Тут поможет консультация невролога, гигиена сна, холод и темнота в спальне.
  • Не менее важным является полноценное питание, желательно в одно и то же время. В рационе должно быть достаточно магния (все зеленые овощи) и витаминов группы В (все цельнозерновые злаки).
  • Пейте достаточное количество воды.
  • Нормализуйте вес и будьте физически активными.

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Теги: Уляна Супрун, мигрень
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Кайдаш    24.09.2019, 16:11
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Кайдаш
Шо, опять???
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