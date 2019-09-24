Как определить и чем лечить мигрень: советы Уляны Супрун
Узнайте, что нужно делать.
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Уляна Супрун продолжает беспокоиться о здоровье украинцев. В этот раз бывший министр на своей страничке в Facebook рассказала, как справиться с мигренью.
Мигрень - это не просто головная боль. Она носит регулярный характер, длится от двух до 48 часов, очень сильная и пульсирующая с одной стороны. При мигрени наблюдаются повышенная чувствительность к свету и звукам, тошнота, вспышки перед глазами, а также временные нарушения зрения.
Что нужно знать о мигрени:
- Приступы сильнейшей боли в два раза чаще встречаются у женщин детородного возраста, чем у мужчин.
- Изредка мигрень бывает и у детей, но часто ее не диагностируют.
- Склонность к мигрени очень часто передается по наследству.
Как отличить мигрень от головной боли
- Боль ассиметрична.
- Чувство пульсации.
- Сильная, долго длящаяся боль.
- Теряется способность что-либо делать, а от работы или раздражителей боль усиливается.
- Мигрень может сопровождаться тошнотой и “аурами“ - вспышками, зигзагами или пятнами перед глазами, нарушением зрения, желанием избегать звуков и света.
Как лечить мигрень:
- Супрун советует вести дневник, если у вас есть мигрень. В нем следует фиксировать сколько вы спали, была ли жажда, что ели, а для женщин - указывать фазу цикла.
- С мигренью следует идти к неврологу. Врачу необходимо показать свой дневник и рассказать о лекарствах, которые вы принимали/принимаете.
- Собрав полный анамнез, доктор подберет максимально подходящее лечение.
- При приступах обычно назначают ибупрофен, ацетаминофен, триптаны. Если лекарства не помогают, прописывают эрготамин, опиаты идругие препараты. Иногда назначают стимуляцию блуждающего нерва.
- Кроме того, мигрень, как и головная боль - не повод бежать на МРТ и пугать раком мозга. Врач должен оценить все риски, и только если они превышают 1%, тогда отправлять на обследование.
Кроме лекарств необходимо придерживаться определенного образа жизни:
- Ложитесь и вставайте в то же время даже на выходных. И сон должен длиться не менее семи часов.
- Нужно бороться с бессонницей. Тут поможет консультация невролога, гигиена сна, холод и темнота в спальне.
- Не менее важным является полноценное питание, желательно в одно и то же время. В рационе должно быть достаточно магния (все зеленые овощи) и витаминов группы В (все цельнозерновые злаки).
- Пейте достаточное количество воды.
- Нормализуйте вес и будьте физически активными.
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