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Признаки проблем со щитовидкой

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Заболеваниями щитовидной железы сегодня страдают огромное количество людей, в особенности женщин.
Признаки проблем со щитовидкой
Признаки проблем со щитовидкой
pinterest.com

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Сегодня все чаще у многих обнаруживают проблем со щитовидкой. Щитовидная железа орган небольшой, но очень важный – регулирует все обмены веществ, а также работу сердечнососудистой и нервной системы, физическое и умственное развитие. Если в ее работе происходит сбой, то это непременно отражается на самочувствии и работе всего организма.

  • Лишний вес или резкое похудение

Прибавка в весе без видимой причины, особенно если не было никаких изменений в рационе питания или повседневной деятельности, всегда вызывает беспокойство. Прежде всего, это  может быть вызвано гипотиреозом, при котором щитовидная железа работает плохо и замедляет весь обмен веществ. Если вы стали резко терять вес, то причина может быть в том, что  щитовидная железа производит больше гормонов, чем организм нуждается в них.

Признаки проблем со щитовидкой
Признаки проблем со щитовидкой
pinterest

  • Выпадение волос

Низкие уровни гормонов, в результате нарушения щитовидной железы влияют на цикл роста волос, что и провоцирует выпадение. Также волосы становятся сухие и ломкие. Не стоит забывать, что выпадение волос - это нормально, особенно осенью и весной

  •  Сонливость, усталость и мышечные боли

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Сонливость, постоянная усталость могут быть признаками гипотиреоза. В дополнение к этому, мышечные боли или необъяснимые судороги также могут быть еще одним признаком, который спровоцирован недостатком гормонов щитовидной железы.

Признаки проблем со щитовидкой
Признаки проблем со щитовидкой
pinterest

  • Дискомфорт в области шеи

Щитовидная железа расположена в области шеи, и поэтому, если вы постоянно чувствуете боль или ощущаете какие-либо узелки, то нужно обратить внимание на это.

  • Нарушения менструального цикла

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Дефицит тиреоидных гормонов часто является причиной учащенных и чрезмерно обильных менструаций. Иногда дефицит тиреоидных гормонов вызывает нарушение менструального цикла.

Если вы обнаружили у себя признаки, описанных выше, важно как можно скорее проконсультироваться с эндокринологом.

Ранее мы писали, какие привычки замедляют метаболизм.

 

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Теги: щитовидка, щитовидная железа, признаки
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