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Изменения в теле, которые говорят о серьезных проблемах со здоровьем

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Узнайте, какие изменения нельзя игнорировать.
Изменения в теле, которые говорят о серьезных проблемах со здоровьем
Изменения в теле, которые говорят о серьезных проблемах со здоровьем
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Часто мы не придаем  внимания несущественным изменениям, происходящим в нашем теле. Многие думают, что все пройдет само. Но иногда безобидные перемены, могут говорить о серьезных проблемах со здоровьем.

  • Черные линии на ногтях

Часто ногти могут многое сказать о нашем здоровье.  Если вы заметили какие-либо изменения в их структуре или цвете, вам следует обратиться к врачу. Темные вертикальные линии могут быть признаком меланомы

Изменения в теле, которые говорят о серьезных проблемах со здоровьем
Изменения в теле, которые говорят о серьезных проблемах со здоровьем
pinterest

  • Потемнение и уплотнение кожи

Если вы заметили коричневые или желтые пятна под подмышками или на шее, то не стоит их игнорировать. Они могут быть признаком инсулинорезистентности .

  • Прыщи на подбородке и нижней челюсти

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Для женщин наличие прыщей вдоль челюсти может быть признаком гормонального дисбаланса: когда организм вырабатывает слишком много тестостерона, он стимулирует работу сальных желез.

Изменения в теле, которые говорят о серьезных проблемах со здоровьем
Изменения в теле, которые говорят о серьезных проблемах со здоровьем
pinterest

  • Очень тонкие брови

Когда люди становятся старше, они испытывают естественное выпадение волос, но истончение бровей может быть признаком гипотиреоза, заболевания щитовидной железы.

  • Сильный рост волос у женщин

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Если волосы внезапно начинают расти  над  верхней губой, вокруг подбородка или ниже пупка, это может быть симптомом синдрома поликистозных яичников , который возникает, когда яичники увеличиваются как результат гормонального дисбаланса. 

Ранее мы писали, какие привычки замедляют метаболизм. 

 

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Теги: признаки, проблемы со здоровьем
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