Узнайте, какие изменения нельзя игнорировать.

Изменения в теле, которые говорят о серьезных проблемах со здоровьем pinterest

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Часто мы не придаем внимания несущественным изменениям, происходящим в нашем теле. Многие думают, что все пройдет само. Но иногда безобидные перемены, могут говорить о серьезных проблемах со здоровьем.

Черные линии на ногтях

Часто ногти могут многое сказать о нашем здоровье. Если вы заметили какие-либо изменения в их структуре или цвете, вам следует обратиться к врачу. Темные вертикальные линии могут быть признаком меланомы



Изменения в теле, которые говорят о серьезных проблемах со здоровьем pinterest

Потемнение и уплотнение кожи

Если вы заметили коричневые или желтые пятна под подмышками или на шее, то не стоит их игнорировать. Они могут быть признаком инсулинорезистентности .

Прыщи на подбородке и нижней челюсти

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Для женщин наличие прыщей вдоль челюсти может быть признаком гормонального дисбаланса: когда организм вырабатывает слишком много тестостерона, он стимулирует работу сальных желез.



Изменения в теле, которые говорят о серьезных проблемах со здоровьем pinterest

Очень тонкие брови

Когда люди становятся старше, они испытывают естественное выпадение волос, но истончение бровей может быть признаком гипотиреоза, заболевания щитовидной железы.

Сильный рост волос у женщин

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Если волосы внезапно начинают расти над верхней губой, вокруг подбородка или ниже пупка, это может быть симптомом синдрома поликистозных яичников , который возникает, когда яичники увеличиваются как результат гормонального дисбаланса.

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