Продукты, которые ускоряют старение
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Желая сохранить молодость, многие выбирают дорогие крема и салонные процедуры. Но если не следить за своим рационом, то никакой косметолог не поможет справиться с морщинами и старением кожи. Ivona расскажет о продуктах, которые ускоряют старение.
- Фаст фуд
Транс-жиры способствуют развитию хронических воспалительных процессов, которые ухудшают здоровье и внешний вид. Что касается кожи, они делают ее более уязвимой для солнечных лучей.
- Переработанное мясо
Сульфиты, а также другие консерванты некоторых видов мяса вызывают воспаление кожи. Кроме того, обработанное мясо обычно богато солью, что повышает риск задержки жидкости.
- Сахар
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Потребление слишком большого количества сахара начинает процесс, называемый гликированием: Этот процесс повреждает кожу и способствует развитию преждевременных морщин.
- Соль
Натрий вызывает задержку жидкости и повышает кровяное давление.
- Кофе
Слишком большого количества кофе приводит к обезвоживанию, неприятному запаху изо рта и появлению пятен на зубах.
- Острая еда
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Острая пища может спровоцировать появление розацеа на вашей коже. Также употребление острой пищи в большом количестве часто является причиной варикозного расширения вен и отеков.
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