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Продукты, которые ускоряют старение

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Ускорить старение могут разные факторы, и некоторые из них вполне можно предотвратить.
Продукты, которые ускоряют старение
Продукты, которые ускоряют старение
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Желая сохранить молодость, многие выбирают дорогие крема и салонные процедуры. Но если не следить за своим рационом, то никакой косметолог не поможет справиться с морщинами и старением кожи. Ivona расскажет о продуктах, которые ускоряют старение.

  • Фаст фуд

Транс-жиры способствуют развитию хронических воспалительных процессов, которые ухудшают здоровье и внешний вид. Что касается кожи, они делают ее более уязвимой для солнечных лучей.

Продукты, которые ускоряют старение
Продукты, которые ускоряют старение
pinterest

  • Переработанное мясо

Сульфиты, а также другие консерванты некоторых видов мяса вызывают воспаление кожи. Кроме того, обработанное мясо обычно богато солью, что повышает риск задержки жидкости.

  • Сахар

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Потребление слишком большого количества сахара начинает процесс, называемый гликированием: Этот процесс повреждает кожу и способствует развитию преждевременных морщин.

  • Соль

Натрий вызывает задержку жидкости и повышает кровяное давление.

Продукты, которые ускоряют старение
Продукты, которые ускоряют старение
pinterest

  • Кофе

Слишком большого количества кофе приводит к обезвоживанию, неприятному запаху изо рта и появлению пятен на зубах.  

  • Острая еда

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Острая пища может спровоцировать появление розацеа на вашей коже. Также употребление острой пищи в большом количестве часто является причиной варикозного  расширения вен и отеков.

Ранее мы писали, в каких продуктах много цинка. 

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Теги: продукты, питание, старение
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